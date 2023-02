Presidente dell’Eintracht indagato per possesso di cocaina: il figlio 13enne la portava a scuola Il presidente dell’Eintracht Francoforte, che sfiderà il Napoli negli ottavi di Champions, è sotto indagine. I magistrati stanno indagando su Peter Fischer dopo aver scoperto che il figlio di 13 anni ha portato cocaina a scuola.

Il presidente dell'Eintracht Francoforte, squadra che affronterà il Napoli negli ottavi di Champions League, è indagato dalle autorità locali per possesso e consumo di cocaina. Peter Fischer ha 66 anni, è un imprenditore, ed è dal 2000 al vertice del club, che lo scorso maggio ha vinto l'Europa League battendo in finale ai rigori i Glasgow Rangers.

La notizia che giunge dalla Germania ha dei contorni veramente incredibili. Perché è la genesi che stupisce e spaventa. Il Frankfurter Allgemeine Zeitung ha riferito tutto. L'indagine su Fischer nasce perché il figlio di 13 anni ha portato scuola della cocaina e ha fatto uso di quella droga insieme a un amichetto, un compagno di scuola che una volta ritornato a casa ha fatto preoccupare la madre. La donna si è insospettita vedendo alcuni comportamenti bizzarri del ragazzo e un forte stato di alterazione e alla fine ha scoperto la verità.

L’ex pilota di Formula 1 Sebastian Vettel, tifoso dell’Eintracht, ha premiato Fischer pochi mesi fa.

La madre di quel ragazzino si è poi recata alla polizia e lì ha raccontato tutto, in breve tempo è partita l'indagine, a cui ha fatto seguito la perquisizione voluta dal pubblico ministero, con tanto di cani antidroga, a casa di Fischer. Secondo una portavoce della polizia un cane avrebbe trovato dei residui di cocaina nel comodino della stanza da letto del presidente, ma anche sul dessert che al momento della perquisizione stava mangiando il numero uno del club rossonero. I telefoni di Fischer sono stati posti sotto sequestro.

Non è chiaro, ovviamente, a chi appartenga la cocaina. E per questo sono stati messi sotto indagine sia il presidente dell'Eintracht sia la moglie che il figlio più grande, che ha 25 anni. Fischer dovrà rispondere alle accuse di possesso e consumo di cocaina.

Peter Fischer è presidente dell’Eintracht da ventidue anni, lo scorso anno ha vinto l’Europa League.

L'Eintracht non ha rilasciato alcun commento su questa vicenda. I rossoneri stanno vivendo sul campo uno dei migliori momenti della propria storia. Sono in lotta per il titolo e il 21 febbraio giocheranno in casa contro il Napoli la gara d'andata degli ottavi di Champions League.