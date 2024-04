video suggerito

Macron umiliato da El-Hadji Diouf: il presidente francese la prende male e lo falcia senza pietà Emmanuel Macron ha preso parte ad una partita di beneficenza dove erano presenti tante stelle del calcio mondiale: lui ci ha messo la ‘garra’, pure troppa… Il presidente della Francia ha falciato senza pietà l’ex attaccante del Liverpool El-Hadji Diouf che lo aveva umiliato con un tunnel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Che tu sia un oscuro terzinaccio che gioca in Eccellenza oppure uno degli uomini più potenti al mondo, che tu sia un killer seriale dei campi di calcio oppure il presidente di uno stato che ha appena parlato di armi nucleari, alcune reazioni di fronte a un pallone che rotola possono essere le stesse. Soprattutto quando il pallone viene fatto rotolare tra le tue gambe, con un tunnel umiliante fatto di proposito e senza che abbia lo scopo di creare un'occasione pericolosa. Emmanuel Macron non ha esitato un attimo quando El-Hadji Diouf lo ha ridicolizzato nel corso di una partita amichevole e lo ha falciato da dietro senza pietà.

Emmanuel Macron commette un altro fallo su un altro giocatore: sul campo il presidente della Francia mena come un fabbro

Il 46enne presidente della Francia ha partecipato ad una partita di calcio di beneficenza per finanziare progetti a sostegno dei bambini e degli adolescenti ospedalizzati. Il match – che ha visto la partecipazione di tante stelle di prima grandezza del calcio mondiale, come Didier Deschamps, Didier Drogba, Christian Karembeu ed Eden Hazard – si è giocato a Plaisir ed è stato diretto dall'arbitro Stephanie Frappart. La squadra in cui giocava Macron ha vinto 5-2 contro un team allenato da Arsene Wenger.

Gli highlights della partita sono tuttavia passati in secondo piano di fronte al fallaccio commesso dal frustratissimo Macron su Diouf, dopo che il 43enne senegalese lo aveva ‘scherzato' a centrocampo. L'ex attaccante di Lens e Liverpool, quando ha visto che su di lui si era fiondato il presidente francese per togliergli la palla, gliela ha nascosta un paio di volte, fino ad arrivare a uccellarlo col tunnel che ha fatto perdere la testa a Macron. A quel punto, mentre Diouf si rotolava a terra, la Frappart non ha potuto fare altro che fischiare fallo al numero uno dell'Eliseo, risparmiandogli peraltro il cartellino giallo, che per un fallo da dietro sarebbe stato opportuno.

Leggi anche Il tuffatore francese cade rovinosamente all'inaugurazione della piscina olimpica davanti a Macron

Il video della reazione scomposta di Macron non è stato l'unico diventato virale con protagonista il presidente francese: ha infatti anche realizzato uno dei gol della sua squadra, trasformando un calcio di rigore con un destro nell'angolino basso che ha lasciato immobile il portiere avversario. Che peraltro secondo qualcuno avrebbe fatto segnare apposta il suo autorevole avversario, come il peggior impiegato dell'ufficio sinistri di fronte al mega direttore galattico…