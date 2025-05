video suggerito

Prados ha un buco nella gamba, colpa di Lindelof: segni impressionanti, non si dà pace Il calciatore dell'Athletic mostra i segni dell'intervento falloso di Lindelof nella semifinale di Europa League. Nessun provvedimento disciplinare.

A cura di Marco Beltrami

Strascico polemico per la semifinale di Europa League tra il Manchester United e l'Athletic Bilbao. A protestare sono i baschi dopo il 4-1 incassato all'Old Trafford, e in particolare il Benat Prados che si è indignato per i mancati provvedimenti disciplinari a Lindelof, protagonista di un'entrata che gli è costata una brutta ferita che ha necessitato anche dei punti di sutura.

Lindelof abbatte Prados in Manchester United-Athletic

Il centrale svedese dei Red Devils se l'è cavata senza nemmeno un cartellino nonostante il danno vistoso procurato all'avversario. È stato proprio il calciatore dei baschi infatti a mostrare sui social le condizioni della sua tibia, con un vistoso buco sanguinante. Questa la conseguenza dell'impatto dei tacchetti sulla gamba di Prados che ha commentato: "Nessun cartellino rosso, nessun cartellino giallo, nessun fallo, il gioco continua…".

Prados mostra le condizioni della gamba martoriata

L'episodio si è verificato quando la formazione ospite era in vantaggio per 1-0, con Lindelof che è intervenuto con la gamba abbastanza alta e, dopo aver colpito il pallone, è finito per travolgere Prados. Il direttore di gara Siebert che non aveva fischiato nemmeno fallo, con il VAR che non ha modificato la sua decisione. Nessun provvedimento dunque e match che è proseguito con buona pace dei baschi, poi travolti.

Al ritorno negli spogliatoi Prados è stato curato, con i medici che hanno dovuto ricorrere ai punti di sutura. Il calciatore ha stretto i denti così fino ad un quarto d'ora dal termine prima di lasciare il campo. L'allenatore Valverde ha fatto il punto sulle sue condizioni: "Ha subito un duro colpo alla tibia e una ferita profonda. Da quello che ho visto in campo, sembra un fallo piuttosto brutto e lui ha ricevuto punti di sutura. Non so se la giocata sarebbe potuta essere punita con un cartellino rosso".