Arek Milik torna in campo ma non con la maglia del Napoli. Per vederlo sotto il Vesuvio bisognerà aspettare ancora molto visto che l'attaccante polacco è in rotta con il club partenopeo. Però, Milik ha giocato mercoledì sera e ha anche segnato: con la maglia della Polonia, la sua nazionale che non l'ha dimenticato malgrado le vicissitudini napoletane. Un gol bello, di potenza, che arriva a fine di una partita dominata dalla formazione polacca nell'amichevole conquistata in goleada, con 5 gol rifilati alla Finlandia.

L'attaccante del Napoli è andato in rete con un bellissimo tiro di sinistro su un assist perfetto fornitogli da Karbownik, un compagno di nazionale che poteva anche diventare suo compagno di club. Le latre reti della cinquina sono arrivate dalle giocate di Grosicki (autore di una tripletta nel primo tempo) e dell'x Genoa e Milan Piatek. Il bomber ex Ajax e oggi al Napoli ha esultato con moderata soddisfazione dopo la rete messa a segno che suggella un periodo davvero difficile, segnale inequivocabile che la felicità è stata smorzata dalle recenti problematiche con il Napoli.

Milik, che durante l'ultima finestra di mercato si è impuntato e ha rifiutato ogni tipo di trasferimento è ad oggi escluso dal Napoli di Gattuso nelle liste di Serie A ed Europa League. All'ombra del Vesuvio per lui ci sarà solamente panchina e molta tribuna come aveva dichiarato De Laurentiis settimane fa. Per Gattuso e la società è fuori dai progetti tecnici della società che ha scelto altre vie per l'attacco, come i nuovi bomber Osimhen e Petagna. Per Milik niente da fare, in attesa di gennaio quando si riaprirà il calciomercato e qualcuno potrebbe tornare a bussare alla porta del Napoli.

Polonia-Finlandia 5-1

Marcatori: Grosicki (9′, 18′, 38′), Piatek (53′), Niskanen (68′), Milik (87′)