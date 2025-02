video suggerito

Polemiche contro l’arbitro Stinat, i tifosi gli bucano le ruote: “Ricevo minacce di morte” Stinat è stato preso di mira dai tifosi del Marsiglia per il suo arbitraggio nelle ultime due partite ed è diventato un vero caso in Francia: la moglie trova le ruote dell’auto bucate. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le polemiche arbitrali in Francia sono ormai all'ordine del giorno e in alcuni casi si spingono ben oltre il limite del campo. È quello che è capitato a Jérémy Stinat che qualche settimana fa era entrato nel mirino del Marsiglia per un controverso arbitraggio che aveva fatto infuriare De Zerbi ed era costato anche la squalifica a Medhi Benatia per parole irripetibili: il fischietto aveva trovato la stessa squadra qualche tempo più tardi, scatenando una contestazione che si è spostata su livelli personali. A L'Equipe Stinat ha raccontato tutto ciò che gli è capitato nelle ultime settimane, un vero attacco da parte dei tifosi che lo hanno preso di mira per presunti favoreggiamenti. L'arbitro continuerà il suo lavoro ma teme per l'incolumità di tutta la sua famiglia che ha subito ripercussioni da parte di anonimi che non sono stati ancora individuati.

L'arbitro Stinat teme per la sua famiglia

Stinat non smetterà di arbitrare e ha ricevuto il sostegno di tantissime persone, ma la situazione in cui si trova non è semplice: "Volevo essere presente a una partita il prossimo fine settimana. Mi sento perfettamente in grado di farlo, così come ero in grado di arbitrare ad Auxerre, nonostante tutto quello che è stato detto durante la settimana. Come chi cade da cavallo: bisogna risalire subito in sella". La paura è nata quando la moglie ha ritrovato gli pneumatici della sua auto forati, mentre il veicolo era parcheggiato davanti casa sua.

L'arbitro ha sporto subito denuncia e quello è stato il campanello d'allarme che ha fatto scattare la preoccupazione per tutti i membri della sua famiglia: "Ciò che mi preoccupa di più è quando colpisce la mia famiglia. Abbiamo a che fare con minacce di morte, e anche oltre…". Le autorità francesi hanno aperto un'inchiesta per trovare gli autori dell'atto minatorio, ma nel frattempo Stinat si sente pronto per tornare in campo e fare il suo lavoro nonostante tutto quello che è capitato.