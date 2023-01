Podolski dimentica di essere ad un torneo benefico e va fuori di testa: scene inspiegabili In occasione di un torneo benefico da lui organizzato il centravanti tedesco Podolski ha letteralmente perso le staffe per una brutta figura a livello internazionale.

A cura di Marco Beltrami

Altro che "ex giocatore". Lukas Podolski ha ancora il piede caldo, come confermato di recente dal meraviglioso gol segnato con la maglia del Gornik Zabrze, formazione che milita nel massimo campionato polacco. Il classe 1985 tornato nella terra delle sue origini non sembra dunque aver perso né lo smalto dei tempi migliori, né la grinta. Una prova? L'ultima uscita in un particolare torneo di beneficenza, finita in malo modo per l'ex nazionale tedesco che ha perso le staffe.

L’ex di Colonia, Bayern, Arsenal e Galatasaray, che ha all’attivo anche una parentesi non troppo fortunata nell’Inter nel 2015 è sceso in campo nella Schauinsland Reisen Cup, un torneo indoor a cui partecipano un totale di sei squadre di diversi campionati: Hamburger SV, Karlsruher SC, Gornik Zabrze, Rot-Weiss Essen, 1. FC Kaan Marienborn e Blau-Weiss Lohne. Podolski è uno degli organizzatori dell'evento che permette di raccogliere fondi a scopo benefico, e vede tra i protagonisti anche popolari personaggi pubblici. A giudicare però da quanto avvenuto nella semifinale tra il Gornik Zabrze e il Rot-Weiss Essen, "Podo" per primo si è dimenticato un po' del fine del torneo lasciandosi prendere dall'agonismo.

Le decisioni dell'arbitro hanno fatto arrabbiare il centravanti, già stizzito per una serie di valutazioni non condivise in precedenza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il terzo calcio di rigore concesso agli avversari per un fallo commesso proprio da Podolski. Quando il direttore di gara lo ha punito con il cartellino giallo, il tedesco che si lamentava sottolinenando che l'irregolarità fosse iniziata fuori area, è andato su tutte le furie. Brutto faccia a faccia con l'ufficiale per Podolski, letteralmente infuriato. La sensazione è stata che Podolski stesse lì lì per esplodere, con un atteggiamento aggressivo.

Il gestaccio di Podolski che lancia acqua

Inevitabile il cartellino rosso per il classe 1985 che si è accomodato dietro i cartelloni pubblicitari, continuando ad assistere al match. L'atmosfera è rimasta incandescente, con Podolski che non è riuscito a controllare la rabbia come dimostrato da un altro gesto pessimo poco dopo. L'esperto calciatore si è scagliato in direzione dell'arbitro, mentre anche altri giocatori protestavano con lui. Purtroppo il Gornik Zabrze è stato penalizzato dall'espulsione ed è stato battuto dal Rot-Weiss Essen, consolandosi poi con la vittoria nella finalina del terzo posto.

Un torneo travagliato per Podolski che comunque sul suo profilo Instagram si è mostrato molto soddisfatto per quanto raccolto in termini di donazioni. D'altronde l'attaccante si è speso molto e forse anche per questo ha esagerato in occasione della semifinale, dimenticandosi dell'atmosfera "leggera" dell'evento e facendo prevalere l'agonista che è in lui.