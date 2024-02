Philogene si inventa un gol da fantascienza: i tifosi impazziscono e chiedono già il premio Puskas Philogene dell’Hull City con un gesto tecnico pazzesco si inventa un gol da fantascienza. Durante la sfida di Championship contro il Rotheram l’esterno inglese mette la palla in rete con un gol di rabona. I tifosi sono sicuri che questo sarà il prossimo Premio Puskas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jaden Philogene ha deciso di scrivere una pagina storica del calcio inglese nel corso della sfida di Championship (Serie B ndr) valida per il match tra Rotheram e Hull City terminato 1-2. Il centrocampista inglese, con chiare caratteristiche offensive, si è reso protagonista di un gesto tecnico a dir poco folle. Impossibile che un giocatore in campo possa pensare di poter fare gol nel modo in cui ci è riuscito Philogene, soprattutto quando l'Hull City era in svantaggio di un gol ed era nel bel mezzo del secondo tempo per recuperare il risultato.

Una disattenzione clamorosa della difesa del Rotheram si trasforma in occasione da gol per lo stesso Hull. Philogene raccoglie palla dalla fascia destra andando ad attaccare il terzino sinistro dei padroni di casa che si è improvvisato in un dribbling quasi insensato. L'esterno inglese recupera palla e dopo una serie di dribbling che mettono fuorigioco la stessa difesa del Rotheram si inventa ciò che nessuno avrebbe mai immaginato di vedere. Una rabona sensazionale che incredibilmente finisce in rete per il gol del momentaneo 1-1.

Philogene è glaciale, sembrava avere già in mente di fare quel tipo di giocata. Dribbling secco sul primo difensore, poi sul secondo e all'improvviso, dall'interno dell'area grande di rigore aveva la sola possibilità di crossare al centro o effettuare un passaggio per l'accorrente compagno di squadra. E così, mentre Sharp e gli altri dell'Hull City attendevano la sua decisione. Philogene decide di fare la storia. Si porta col destro fino alla linea di fondo e dribblando un difensore la palla gli finisce sul piede mancino. A quel punto, per non calciare di sinistro, si inventa la rabona col destro.

Non è chiaro se quello fosse un tiro in porta o un cross, sta di fatto che la palla finisce in rete. I tifosi non possono credere ai loro occhi. C'è da dire che il portiere di casa è stato anche ingannato dalla leggere deviazione di Humphreys che ha cambiato la traiettoria del pallone. Ma il gesto tecnico di Philogene è immenso. Sui social i tifosi sono impazziti e chiedono già che gli venga consegnato il Premio Puskas per il gol più bello dell'anno. Non sappiamo ora se gli sarà consegnato durante la cerimonia ma sicuramente il gol di Philogene sarà tra i candidati.