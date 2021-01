Matteo Pessina aveva fatto il suo esordio in Serie A il 20 agosto del 2018 quando, con la maglia dell'Atalanta, è entrato in campo per 9′ contro il Frosinone. Un'esperienza importante per lui e una data che ricorderà per sempre dopo diverse stagioni trascorse in Serie C. Il trequartista, classe 1997 di Monza, ha totalizzato solo 12 presenze in quella stagione prima di trasferirsi nella vicina Verona per crescere al meglio sotto la sapiente guida di Ivan Juric. Con la maglia dell'Hellas, Pessina è definitivamente esploso e nello scorso campionato è stato un elemento imprescindibile nell'11 titolare della squadra veneta.

Convincente a tal punto da portare l'Atalanta a riprenderselo e portarlo alla corte di Gasperini che era rimasto stregato dalla tecnica di questo ragazzo. Davanti a lui c'erano Ilicic, Pasalic, Malinovskyi e Miranchuk, ma alla fine Pessina ha avuto la meglio su tutti scavalcando, per un motivo o per un altro, la concorrenza di ognuno di loro. Il gol realizzato contro il Sassuolo su assist dello stesso Ilicic, vale quasi come un passaggio di testimone dato che lo sloveno si intendeva a meraviglia con quel Papu Gomez che oggi potrebbe essere rimpiazzato da Pessina in quella zona di campo dove l'argentino si esaltava maggiormente.

Matteo Pessina ha conquistato Gasperini e l'Atalanta

Dopo la rottura definitiva tra il Papu Gomez, Gasperini e l'Atalanta, il club bergamasco si è subito ricompattato ripartendo al meglio. Il successo per 5-1 contro il Sassuolo rappresenta l'ennesima risposta di forza da parte della squadra che ha visto andare in gol anche Pessina. Dopo le prime 4/5 partite in cui era assente per un infortunio al ginocchi, l'ex Verona ha messo a segno il suo primo gol in Serie A nella sua seconda avventura con la maglia dell'Atalanta.

Gasperini l'ha schierato come trequartista alle spalle di Ilicic e Zapata e il giovane 23enne monzese ha risposto alla grande giocando nella posizione abitualmente occupata, fino a poco tempo fa, dal Papu Gomez. L'intesa con il colombiano e lo sloveno, è stato subito esaltante. Quasi come se Gasperini avesse messo in pratica una sorta di passaggio del testimone definitivo affidandosi all'ex Verona che proprio grazie all'ottima stagione dello scorso anno ha anche potuto esordire nella Nazionale Italiana di Roberto Mancini.