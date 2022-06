Perché Tonali non è stato convocato per Italia-Argentina, la scelta di Mancini ha una logica Il centrocampista del Milan reduce dalla sua miglior stagione e determinante per lo scudetto, non compare nella lista dei 23 per la sfida contro l’Argentina. Fuori anche Pellegrini, ma c’è un motivo per questa doppia esclusione.

A cura di Enrico Scoccimarro

Il nome che sorprende di più non leggere nei 23 convocati per la finalissima di Wembley contro l'Argentina è sicuramente quello di Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan è stato uno dei principali artefici dello scudetto rossonero e forse pensava di avere un posto sin da subito nella nuova Italia di Mancini. Ma almeno per adesso questa Nazionale ha ben poco di nuovo, per quanto riguarda gli uomini: compaiono praticamente quasi tutti gli stessi del trionfo europeo, con l'aggiunta di Matteo Politano e Gianluca Scamacca. Ma la scelta del selezionatore è in realtà ben ponderata. E l'esclusione di Tonali non deve sorprendere troppo, così come quella di Pellegrini.

La scelta del Ct Mancini ha prodotto diverse critiche, considerando le qualità che Tonali ha espresso. I gol decisivi contro Lazio e Verona sono quelli che tutti i tifosi rossoneri ricordano con più emozione, ma la differenza il ragazzo di Brescia l'ha fatta soprattutto con prestazioni superlative caratterizzate da ordine, controllo, aggressività e precisione di passaggio. In più occasioni poi, quest'anno Pioli gli ha dato più peso sulle spalle, avanzandolo di una ventina di metri, abbandonando i suoi territori consueti davanti alla difesa e irrobustendo la fase offensiva: ha fatto il centrocampista centrale in fase di non possesso e poi il trequartista, ma anche l'attaccante aggiunto, in fase offensiva. Per questo, la possibilità di mettersi in mostra su un palcoscenico mondiale di questo livello sarebbe stato il suo massimo premio.

Tonali poi era stato anche testimonial della nuova maglia della Nazionale: un indizio che faceva protendere verso il suo immediato ingresso e impiego. Sui social, sempre campo dei pensieri dei tifosi, l'opinione è piuttosto comune: "Se Tonali non viene schierato da Mancini neanche dopo una stagione così…" sottolineano in molti, stupiti dal fatto che il classe 2000 non sarà neanche in panchina a Wembley per Italia-Argentina.

Tuttavia, c'è una spiegazione logica dietro questa scelta contestata: Mancini ha sottolineato come questa sfida con l’Argentina sia ad appannaggio dei giocatori che se la sono guadagnata proprio vincendo l’Europeo. E anche per questo motivo è stato escluso Lorenzo Pellegrini, il capitano della Roma fresco vincitore della Conference League.