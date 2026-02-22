Perché Pep Guardiola era in Italia a vedere una partita di Serie C mentre si giocava in Premier League

È una di quelle immagini che spiegano il calcio meglio di molte analisi: Pep Guardiola in tribuna al Rigamonti per seguire Union Brescia-Pro Patria, partita del girone A di Serie C, mentre in Inghilterra si giocavano gare pesanti per la Premier League. La domanda, inevitabile, è una sola: perché l'allenatore del Manchester City ha scelto di assistere ad una partita della terza serie italiana invece di restare in Inghilterra a seguire da vicino le rivali nella corsa al titolo?

La risposta sta in due parole: Brescia e amicizia. Guardiola, reduce dalla vittoria del suo City contro il Newcastle, ha approfittato dei giorni di pausa concessi alla squadra per tornare in quella che da anni considera una seconda casa italiana. Il tecnico catalano infatti non ha mai reciso il filo con la città in cui ha giocato da calciatore e dove ha costruito rapporti rimasti solidi nel tempo, a partire da quello con l'ambiente biancazzurro e con gli ex compagni di quella stagione diventata iconica.

Ma in questa visita c'era anche un motivo preciso e personale: il compleanno di Edoardo Piovani, dirigente del nuovo Brescia e amico fraterno di Guardiola. La presenza al Rigamonti, infatti, è stata raccontata come una promessa mantenuta: tornare a Mompiano e farlo proprio nel giorno speciale dell'amico. Un gesto privato diventato pubblico solo quando Pep è comparso in tribuna, lasciando di stucco i presenti.

Il senso della scena è tutto qui: nessuna missione da osservatore, nessun calcolo tattico sulla Premier, nessuna fuga dai riflettori. Piuttosto, la scelta di regalarsi qualche ora in un luogo che per Guardiola ha un valore emotivo enorme. Brescia, per lui, non è solo una tappa della carriera: è un pezzo di vita calcistica e personale, legato agli anni con Carlo Mazzone e Roberto Baggio, a un'esperienza breve ma rimasta centrale nella sua memoria.

Per questo la sua presenza a Union Brescia-Pro Patria ha colpito così tanto: sulla carta era una sfida tra la seconda e la penultima del girone A della Serie C italiana, quindi una partita lontana dai grandi palcoscenici. Eppure, per Guardiola, era il posto giusto dove essere. Mentre il calcio inglese continuava a correre, lui ha scelto di tornare dove certi legami non hanno mai smesso di contare.

In fondo, è proprio questo il motivo della visita al Rigamonti: Pep Guardiola era a Brescia per affetto, per riconoscenza e per amicizia. Un ritorno che non ha bisogno di effetti speciali per essere spiegato, perché racconta una cosa semplice: certi amori calcistici, davvero, non finiscono mai.