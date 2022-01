Perché l’Italia non gioca nonostante la sosta del campionato per le nazionali Penultima sosta di campionato. Non ci sono partite, nemmeno amichevoli, da disputare per l’Italia. E allora perché nel prossimo week-end del 29 e 30 gennaio non si giocano gare di Serie A?

Il campionato di Serie A va in pausa, riprenderà il 6 febbraio ma in calendario non ci sono partite della Nazionale.

Il campionato di Serie A si ferma, va in pausa per un paio di settimane e riprenderà solo il 6 febbraio, quando alla ventiquattresima giornata il calendario proporrà il derby tra Inter e Milan che vale una fetta consistente di scudetto. Questa volta la sosta (la penultima prima di quella fondamentale di fine marzo) non coincide con alcuna partita della Nazionale di Roberto Mancini. L'Italia si radunerà nel quartier generale di Coverciano ma per uno stage programmato da tempo e studiato per consentire al commissario tecnico e agli Azzurri di valutare al meglio le ultime scelte da fare in vista dei playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.

Non c'è altra via d'uscita che passare attraverso l'incognita del nuovo format degli spareggi: prevede una semifinale (con la Macedonia del Nord a Palermo, giovedì 24 a marzo alle 20:45) e una finale (in caso di successo contro la vincente tra Portogallo e Turchia, martedì 29 marzo alle 20:45). Il ct ha chiesto e ottenuto che questo lasso di tempo fosse impegnato per fare il punto della situazione e riflettere sulle ultime, decisive convocazioni per gli spareggi, concedersi un'opportunità in più serrare i ranghi, raffinare gli allenamenti, aggiungere un altro mattone all'affiatamento del gruppo chiamato a match dalla posta in palio altissima. L'ipotesi che la Nazionale campione in carica a Euro 2020 fallisca ancora una volta l'appuntamento con la Coppa del Mondo (Russia 2018) gela il sangue nelle vene.

L’Italia di Mancini impegnata a fine marzo nei playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022

Non ci sono partite, nemmeno amichevoli, da disputare per l'Italia. E allora perché nel prossimo week-end del 29 e 30 gennaio non si giocano gare di campionato? In realtà match i match di qualificazione si giocano lo stesso ma riguardano altre nazionali che devono ancora completare il percorso della fase a gironi e hanno convocato i calciatori impegnati nei club di Serie A. Si tratta di selezioni asiatiche (in campo dal 27 gennaio al 1° febbraio), centro-nord americane (dal 28 gennaio al 2 febbraio), sudamericane (dal 27 gennaio al 2 febbraio). Tra queste ultime solo Argentina e Brasile hanno già la certezza di partecipare a Qatar 2022.

A questo periodo molto intenso c'è ancora un'altra fetta di match da aggiungere anche se non rientrano nel novero delle qualificazioni ai Mondiali: si tratta della Coppa d'Africa e delle sfide a eliminazione diretta che fanno da ponte verso la finalissima del Trofeo continentale in programma il prossimo 6 febbraio.