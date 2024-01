Perché Juventus-Sassuolo si gioca di martedì sera, la strana scelta della Serie A La decisione della Lega Serie A di spostare Juventus-Sassuolo a martedì 16 gennaio, e non nello slot delle 18.30 del lunedì rimasto vacante, ha ragioni di tipo televisivo. Cosa succede al Fantacalcio e come si calcolano i voti? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Allegri e Dionisi, gli allenatori di Juve e Sassuolo che giocano il match delal 20ª giornata martedì sera.

A guardare il calendario della 20ª giornata di Serie A balza all'occhio che Juventus–Sassuolo si gioca martedì 16 gennaio alle 20.45, il giorno dopo l'abituale posticipo del lunedì (slot occupato da Atalanta-Frosinone, ore 20.45). Perché questa collocazione per i bianconeri? Cosa giustifica un decisione del genere?

La risposta è nelle esigenze di tipo televisivo legate all'evento e alla opportunità di trasmettere un match che abbia maggiore appeal in termini di visibilità, evitando sovrapposizioni con altri oppure incastri inopportuni. La spiegazione è nel palinsesto previsto per questo turno di campionato a cominciare dalle gare in onda in co-esclusiva su Sky: Monza-Inter, Lazio-Lecce, Atalanta-Frosinone con i ciociari spostati al monday night anche in virtù dell'incontro di Coppa Italia giocato giovedì scorso con la Juventus.

Perché non inserire anche Juventus-Sassuolo nello slot di lunedì rimasto libero? È quello delle 18.30 ma, dati di ascolto alla mano, viene considerato dalle televisioni il meno redditizio in assoluto sotto il profilo dell'audience. In buona sostanza, il numero di spettatori è tale da indurre a dirottare al giorno dopo la trasmissione di una delle partite nelle quali è impegnata una delle big (che ha anche maggior seguito di pubblico) del campionato.

Il Sassuolo è penalizzato da una scelta del genere considerata la vicinanza al prossimo week-end? No, perché tra il 20 e il 21 gennaio non è impegnato in alcun incontro: avrebbe dovuto affrontare il Napoli ma il calendario ha subito una modifica in virtù della Supercoppa italiana. La squadra di Mazzarri, infatti, andrà in campo giovedì 18 gennaio contro la Fiorentina nella semifinale che si disputerà all'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh. La Juve invece giocherà domenica sera (ore 20.45) a Lecce.

Spiegate le ragioni di tipo televisivo, resta un altro quesito sul tavolo: cosa accadrà al Fantacalcio? Come si calcoleranno i voti da attribuire ai singoli calciatori? In base al regolamento, che fa riferimento ai giocatori impegnati in gare che si giocano 48 ore prima o 48 ore dopo l'orario abituale della giornata (ovvero, alle 15 di domenica), verrà attribuito il 6 politico a quelli protagonisti di Juventus-Sassuolo. Sarà, però a discrezione di ogni lega decidere se adattarsi rigidamente oppure attendere il posticipo di martedì per avere il conteggio completo della 20ª giornata.