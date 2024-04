video suggerito

Pellissier vuole far rinascere il Chievo Verona: ha presentato l'offerta, ma c'è un altro pretendente L'ex calciatore, recordman di presenze con il Chievo, ha presentato un'offerta per il club, che dopo il fallimento non è più ripartito. Oltre alla Clivense di Pellissier interessato al Chievo ci sarebbe anche il Vigasio.

A cura di Alessio Morra

Al Chievo Verona per anni è stato abbinato la parola favola. E in effetti non poteva essere altrimenti. La squadra di un quartiere che si ritrova a lottare per il vertice e a giocare le coppe europee. Ma le storie belle, purtroppo, spesso finiscono e quella del Chievo è terminata, almeno, per ora, tre anni fa con il fallimento. Il club non è ripartito. Due aste sono andate deserte, la terza sarà quella buona. Fino al 10 maggio c'è tempo per presentare delle offerte. In attesa di ulteriori inserimenti c'è stata quella di Sergio Pellissier, bandiera, capitano e simbolo del Chievo che potrebbe far rinascere il club.

Il Chievo è stato fondato sul finire degli anni '20 e rifondato nel dopoguerra, per decenni ha disputato campionati dilettantistici poi ha iniziato la scalata, una scalata che pareva impossibile da immaginare tanto che portò i tifosi del Verona un giorno a scrivere uno striscione: "Quando i mussi i volerà faremo el derby in Serie A". I mussi sarebbero gli asini. Gli asini non volano. Ma il derby in Serie A si è giocato.

Il Chievo nel 2001 è stato promosso e ha disputato diciassette campionati in diciannove anni in Serie A. Con un primo anno strepitoso, un quinto posto con qualificazione Champions sfiorata, una sfilza di giocatori lanciati e tante grandi soddisfazioni. Poi dopo l'ultima retrocessione il tracollo, anzi l'abisso. Perché nel 2021 è arrivato il fallimento che ha tolto la Serie B e in generale il Chievo fuori dal calcio.

Sergio Pellissier è il calciatore che ha il maggior numero di presenze nel club, oltre che 139 gol. Il suo sogno è quello di riportare in alto il Chievo, operazione non semplice ma certo non impossibile. Pellissier ha creato da zero un club, chiamato Clivense, che sta giocando in Serie D. E ufficialmente la Clivense ha fatto un'offerta formale per acquistare i marchi e per sviluppare il progetto relativo al Chievo Verona. Lui stesso ha dato l'annuncio ai soci e soprattutto ha reso pubblico ciò con una nota ufficiale: "La società Fc Clivense ha presentato offerta formale al Fallimento di A.C. Chievo Verona srl per l’acquisto di tutti i relativi marchi, per dare corso e sviluppo al progetto sportivo condiviso. La nostra offerta è stata vagliata positivamente e ritenuta congrua dal curatore fallimentare. Come da normativa è stata posta in procedura competitiva. L’esito di questa procedura si conoscerà il prossimo 10 maggio 2024″.

L'offerta sarebbe inferiore ai 258 mila euro richiesti lo scorso agosto, ma potrebbe essere comunque vincente, perché supera i 100 mila euro che sono la base d'asta minima. Il Tribunale ha dato tempo fino al 10 maggio (alle ore 12) per formulare offerte. Pellissier ci spera e tecnicamente pare in pole position, ma occhio però al Vigasio, che potrebbe presentare un'offerta. E il nome del Vigasio non è casuale. Perché il club, che milita sempre in Serie D, si allena nei campi di allenamenti delle giovanili del Chievo di un tempo ed ha Campedelli come presidente onorario e Marco Pacione, ex team manager del Chievo, in società. In ogni caso il Chievo sembra vicino al grande ritorno e al ponte di comando ci sarà chi lo conosce bene.