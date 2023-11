Paura per Neymar, banditi cercano di rapire figlia e compagna: “Grazie a Dio stanno tutti bene” Una banda di malviventi ha fatto irruzione nella casa in cui vivevano la compagna e la figlia di Neymar, non le hanno trovate ed hanno preso in ostaggio i genitori mentre svaligiavano la villa.

A cura di Alessio Morra

Un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione nel residence in cui vivevano Neymar, la compagna Bruna Biancardi e la figlia di un mese, Mavie. Il loro obiettivo era quello di rapire la piccola e chiedere un riscatto. Ma non ha trovato nessuno di loro. I tre non hanno trovato il calciatore e la sua famiglia, ma i genitori di Bruna Biancardi e li hanno presi in ostaggio. A quel punto hanno cercato di svaligiare l'appartamento e ci sono riusciti rubando oggetti di valore. La notizia l'ha data lo stesso calciatore con un post sui social.

L'ex calciatore di Barcellona e PSG, attualmente fuori causa per un grave infortunio al ginocchio, ha scritto un post sui social network, così come Biancardi. Entrambi hanno rassicurato sull'accaduto. Queste le parole della ragazza: "Questa mattina sono entrati in casa mia e hanno preso in ostaggio i miei genitori. Io, Mavie e mia sorella non viviamo più lì, né lo eravamo in quel momento. Le cose materiali le recuperiamo, l’importante è che tutti stiano bene e che le persone coinvolte vengano trovate".

Mentre O'Ney ha aggiunto: "I genitori di Bru sono stati aggrediti, è un giorno triste ma grazie a Dio stanno tutti bene".

Questa banda di ladri ha superato la recinzione del condominio di Coia, nella periferia di San Paolo, e approfittando dell'interruzione di corrente elettrica causata dai temporali si sono infilati in casa evitando così anche il sistema di allarme. Non trovando Bianca Biancardi e la piccola hanno preso in ostaggio i genitori della modella e influencer, che sono stati legati, imbavagliati e portati in una stanza, dove sono stati chiusi. Hanno cercato contanti, ma non li hanno trovati e hanno rubato oggetti di valore. La polizia avrebbe già arrestato uno dei tre delinquenti, che sarebbe un vicino di casa.