Paura per Bruno Fernandes, incidente d’auto mentre va al centro sportivo del Manchester United Il calciatore del Red Devils coinvolto in una carambola sulla strada che va verso il quartier generale di Carrington. La sua Porsche ha riportato danni ma Bruno Fernandes è uscito illeso dall’impatto.

Bruno Fernandes in strada, mostra i danni riportati dalla sua porsche (immagine tratta da Twitter @WillBirchall15)

Un incidente per fortuna senza conseguenze nonostante le immagini e le condizioni delle auto coinvolte lasciassero presagire il peggio. Il calciatore del Manchester United, Bruno Fernandes, ne è uscito illeso. Un po' di spavento e al massimo qualche livido non gli impediranno di partecipare alla seduta di allenamento alla vigilia della partita di Premier League contro il Liverpool (martedì sera, ore 21:00). Alcune immagini che hanno il giro della Rete mostrano il portoghese in piedi, perfettamente in buone condizioni mentre è in strada accanto ad agenti della stradale e mostra i danni riportati dalla sua vettura.

La Porsche di colore nero (del valore di 90 mila sterline, circa 110 mila euro) era parcheggiata lungo la carreggiata, ammaccata lungo la fiancata destra (quella lato conducente). Sullo sfondo si vedono anche le altre automobili coinvolte nel sinistro avvenuto questa mattina in una zona non tanto distante dal centro sportivo dei Red Devils a Carrington.

I rilievi sul luogo dell'impatto e della carambola chiariranno (assieme alle testimonianze delle persone coinvolte) qual è stata la dinamica dell'incidente e cosa possa essere accaduto in quegli attimi. Una certezza già c'è: anche gli altri conducenti (oltre alle persone a bordo) non hanno riportato ferite né lesioni nonostante la collisione. Dalle foto trapelate sui social network sono emersi anche altri dettagli: una seconda auto, una Volkswagen, sembrava essere finita contro una recinzione e aveva una portiera (quella della parte anteriore destra, dove c'è il volante) aperta e semi-danneggiata, con l'airbag esploso a causa dell'urto. Pezzi di vetro e altri detriti si sono sparpagliati sulla carreggiata subito dopo l'impatto.

Il calciatore del Manchester United uscito illeso dall’impatto.

Quanto alla macchina di Fernandes, secondo i primi riscontri e da quanto si riesce a vedere dalle immagini, si nota come tutta la parte anteriore destra sia fuori uso. Per fortuna, però, tutto si è concluso senza problemi per il calciatore che ha un ruolo chiave nel Manchester United. Una pedina fondamentale per tentare l'assalto al quarto posto che vale la qualificazione diretta in Champions League. In questa stagione ha segnato 9 gol e realizzato ben 14 assist in 40 partite, di recente ha rinnovato ufficialmente il contratto con il club di Old Trafford per una cifra di 240 mila sterline a settimana (poco meno di 300 mila euro).