Paura per Bas Dost, crolla a terra per un malore improvviso: l’arbitro sospende la partita Dopo pochi minuti il sospiro di sollievo: il calciatore aveva ripreso conoscenza e, uscendo dal campo in barella, ha alzato anche un braccio per rassicurare tutti.

Momenti di panico e di paura per il malore improvviso che ha colpito Bas Dost durante Az Alkmaar e NEC.

Bas Dost è crollato al suolo per un malore improvviso. Nessuno si è accorto di cosa gli era successo, il gioco è continuato per qualche attimo prima che le condizioni dell'attaccante del NEC richiamassero l'attenzione dell'arbitro e dei compagni di squadra in un finale squarciato dalla paura per la salute del calciatore.

Collasso in diretta. Le immagini restituite dalla tv, prima che intorno al giocatore fosse alzato un telone di rispetto per garantire privacy e agevolare l'intervento dei medici, sono impressionanti: il corpo giace nel cerchio di centrocampo in presa alle convulsioni, la testa rivolta verso l'alto si muove a scatti, la bocca è spalancata, gli arti tremano in maniera compulsiva. Dost viene rianimato sul prato.

Terribile davvero. La partita è finita lì, al 90°, quando mancavano solo i minuti di recupero da disputare. La decisione del direttore di gara ha messo tutti d'accordo nell'attesa e nella speranza che arrivassero notizie rassicuranti su Dost, soccorso e trasportato in ospedale con una maschera d'ossigeno sul volto.

Panico e apprensione poi la lieta notizia e il gesto che ha rassicurato tutti. Dopo pochi minuti il pubblico presente allo stadio oltre ai calciatori di entrambe le formazioni, calati in un gelido silenzio per quanto accaduto e per la gravità delle sensazioni lasciate dall'episodio, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. L'attaccante aveva ripreso conoscenza e, mentre era condotto fuori in barella, nell'ascoltare i cori di incoraggiamento ha alzato lievemente un braccio.

Il messaggio diffuso all'interno dell'Afas Stadium è stata la conferma che il peggio era passato: "Siamo stati informati che Bas Dost è cosciente – è la news appresa con un'ovazione -. È la migliore notizia che possiamo ricevere in questo pomeriggio".

Un segnale che ha spazzato via quella cappa di timore che aveva avviluppato l'impianto per il malessere che aveva colto Dost. Un segnale appreso con soddisfazione soprattutto dai familiari che, con la morte nel cuore e in preda all'angoscia, erano accorsi nello spogliatoio per stargli accanto e accompagnarlo in ospedale a bordo di un'ambulanza.

Dost è stato il giocatore protagonista dell'incontro: ha realizzato la rete del momentaneo vantaggio prima dell'intervallo e ha anche servito l'assist con cui il compagno di squadra, Magnus Mattsson, ha realizzato lo 0-2. Vangelis Pavlidis, invece, ha accorciato le distanze nella ripresa. Il risultato finale è stato di 1-2, ma conta nulla rispetto alle condizioni del calciatore.