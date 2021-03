La conferenza stampa della vigilia di Cagliari-Juventus era molto attesa. Pirlo tornava a parlare dopo l'eliminazione in Champions League subita negli ottavi di finale con il Porto. Ha cercato di rasserenare l'ambiente il tecnico che ha parlato anche della delusione di Cristiano Ronaldo, che da anni non usciva così presto (anche lo scorso anno Juve out agli ottavi ma giocati nel mese di agosto) da questa competizione, e della condizione degli infortunati. Esclusi dall'elenco dei convocati Bentancur, positivo al Covid, Demiral e Ramsey, entrambi infortunati, e naturalmente Dybala, che è stato il grande assente di questa stagione. L'argentino sta per tornare a disposizione di Pirlo, che potrebbe convocarlo dopo la sosta delle nazionali, precisamente per il derby con il Torino in programma sabato 3 aprile. Queste le parole del tecnico juventino:

Paulo speriamo di averlo con la sosta. Si lavorerà più intensamente durante la sosta, speriamo di averlo subito dopo la sosta. Ha fatto solo 7 partite su 50 dall’inizio, è stata una grossa assenza, è un campione.

Dybala non gioca da gennaio

Paulo Dybala quest'anno ha disputato appena 16 partite tra campionato e coppe. L'argentino non gioca dal 10 gennaio, Juventus-Sassuolo 3-1, disputò 43 minuti. Dunque se davvero tornerà nel mese di aprile lo stop sarà di addirittura tre mesi. Tantissimi considerata anche la mole di impegni del club bianconero. Dybala ha giocato solo 11 partite di campionato, 2 i gol segnati (a Genoa e Udinese), 646 i minuti giocati, praticamente una media di 58 minuti per ogni partita. Cinque i match di Champions, tutti della fase a girone, un solo gol realizzato, contro il Ferencvaros. Un bilancio magro e uno scarsissimo contributo dato alla Juventus e a Pirlo, che di fatto quasi mai ha potuto usufruire del MVP della passata stagione.