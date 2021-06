Le due partite di ottavi di finale degli Europei giocatesi ieri sono state piene di colpi di scena e non adatte a chi soffre le emozioni forti: sia Croazia-Spagna che Francia-Svizzera sono finite col risultato di 3-3, allungandosi poi ai tempi supplementari e nel caso del secondo match anche ai calci di rigore. Alla fine hanno esultato spagnoli e svizzeri, ma questo è un dettaglio insignificante per qualcuno. Anzi per una sola persona sulla faccia della terra.

Per lui era tutto finito al 90′ più recupero di entrambe le partite, dove il "più recupero" è una parte decisiva del discorso. Parliamo di uno degli scommettitori più fortunati di tutti i tempi, che in Inghilterra ha puntato 10 sterline (ovvero 11,64 euro) sulla combo dei due risultati esatti 3-3: la quota totale risultante è stata 11.465 volte la posta, per una vincita di 114.650 sterline, al cambio 133.440 euro. Come è noto, ai fini delle scommesse sul risultato esatto vale l'esito dei tempi regolamentari.

Il giocatore in questione già era ‘sopravvissuto' al match del pomeriggio, visto che la Croazia – sotto per 3-1 con la Spagna – aveva poi pareggiato al '92 con Pasalic, dopo che Orsic aveva accorciato le distanze all'85'. Il capolavoro è stato poi completato circa tre ore dopo, quando Gavranovic ha segnato al 90′ il gol del pareggio della Svizzera contro la Francia: anche in questo caso una rimonta da 3-1 negli ultimi minuti, dopo la rete di Seferovic all'81'. Se il gol del pareggio svizzero ha provocato la reazione diventata virale del tifoso elvetico trasfigurato nel momento in cui la palla entrava in rete, non è dato sapere se lo scommettitore sia sopravvissuto alla fortissima emozione.

In caso affermativo, dovrà cercare di evitare in primis che qualcuno gli chieda dei soldi, visto che c'è già il suo identikit svelato da William Hill che ha diffuso la notizia: lo scommettitore ha poco più di trent'anni, vive a Bath nel Somerset, ed ha piazzato la scommessa alle 6:25 di lunedì mattina. Evidentemente l'aveva sognata poco prima…