Serie B oggi in TV, dove vedere le partite: orari e calendario della penultima giornata Sabato 30aprile: tutte le partite di Serie B oggi in TV e in diretta streaming. La 37esima giornata vedrà scendere in campo alle ore 14 nove partite, con i big match Monza-Benevento, e il testa-coda Vicenza-Lecce. Alle 16:15 Reggina-Como. Ecco tutte le info sui match in programma.

Tutte le partite di Serie B oggi in TV, il programma di sabato 30 aprile e dove vederle anche in diretta streaming. La 37a e penultima giornata della regular season di Serie B è tutta in palinsesto oggi, con nove partite alle 14 ovvero Cittadella-Brescia, Cremonese-Ascoli, Vicenza-Lecce, Monza-Benevento, Parma-Alessandria, Pisa-Cosenza, Pordenone-Crotone, SPAL-Frosinone e Ternana-Perugia, e una alle 16:15 Reggina-Como che chiude il programma.

Dopo i primi verdetti matematici, ovvero la retrocessione in Serie C di Pordenone e Crotone, la 37a giornata potrebbe rivelarsi ulteriormente decisiva per la classifica finale, aspettando playoff e playout. Occhi puntati sulla capolista Lecce che nel testa-coda contro il Vicenza va a caccia dei punti che potrebbero regalarle la Serie A, così come le altre squadre di vertice, Cremonese e Monza, impegnata nello scontro diretto contro il Benevento. Tutte le partite sono in co-esclusiva in diretta TV e streaming su Sky, DAZN e Helbiz Live. Ecco tutte le info per la visione dei match

Le partite di Serie B in programma oggi: orari TV e calendario

Il calendario completo delle partite della 37a e penultima giornata di Serie B in programma oggi sabato 30 aprile con gli orari TV:

14:00 – Cittadella-Brescia – DAZN/SKY/Helbiz

14:00 – Cremonese-Ascoli – DAZN/SKY/Helbiz

14:00 – Vicenza-Lecce – DAZN/SKY/Helbiz

14:00 – Monza-Benevento – DAZN/SKY/Helbiz

14:00 – Parma-Alessandria – DAZN/SKY/Helbiz

14:00 – Pisa-Cosenza – DAZN/SKY/Helbiz

14:00 – Pordenone-Crotone – DAZN/SKY/Helbiz

14:00 – SPAL-Frosinone – DAZN/SKY/Helbiz

14:00 – Ternana-Perugia – DAZN/SKY/Helbiz

16:15 – Reggina-Como – DAZN/SKY/Helbiz

Dove vedere le partite di Serie B oggi in diretta TV e streaming

Dove vedere in TV le partite di Serie B in programma oggi? Come accaduto finora, anche le sfide della 37a giornata saranno trasmesse su tre piattaforme diverse, nessuna di queste in chiaro. Gli abbonati Sky potranno assistere a tutti i match in diretta TV sulle proprie televisioni. Gli utenti che invece sono in possesso di un abbonamento DAZN potranno seguire le sfide sulle proprie Smart TV o usando sulle loro TV normali dispositivi come PlayStation, Xbox, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick o Timvision Box. Stesso discorso anche per chi è un abbonato alla piattaforma Helbiz Live, che sfrutta sempre lo streaming. A proposito di streaming per quanto riguarda la diretta TV della Serie B su dispositivi portatili e computer, sarà possibile sempre Sky GO, DAZN e appunto Helbiz. Un servizio riservato ai rispettivi abbonati.