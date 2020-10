Il contagio di coronavirus in Serie A non conosce sosta. Adesso è arrivato il comunicato ufficiale del Parma che attesta quattro positività in rosa al Covid 19 dopo l'ultimo giro di tamponi effettuato in giornata. Una nota ufficiale che penalizza fortemente il club ducale e che rilancia l'allarme pandemia all'interno delle società. Il Parma ha fatto sapere che ha predisposto immediatamente tutte le misure secondo protocollo.

Il comunicato del Parma

Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima serie di controlli ha evidenziato quattro casi di positività al Covid-19 relativamente ad atleti del gruppo squadra. I quattro calciatori (di cui uno leggermente sintomatico e gli altri tre asintomatici) sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19. In ossequio alla normativa e al protocollo, e d’accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario, con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento per tutti gli atleti negativi senza avere alcun contatto con l’esterno.

Una situazione allarmante che apre un nuovo fronte all'epidemia di Covid 19 in Serie A. Il Parma dovrà scendere in campo domenica 18 pomeriggio alle 18.00 sul campo dell'Udinese. Avere quattro giocatori positivi al virus a quattro giorni dalla partita significa che Fabio Liverani dovrà rimettere mano alla formazione in modo decisivo per evitare di ritrovarsi in difficoltà ancor prima di scendere in campo. Tutto il gruppo squadra è sotto controllo, altri tamponi verranno effettuati nelle prossime ore ma per i 4 contagiati la trasferta in Friuli è già un ricordo. La situazione in Serie A continua a rimanere preoccupante. Oltre il Parma, ci sono altri club che ‘vantano' positivi: l'Atalanta, il Napoli, il Verona, l'Inter, il Genoa, il Milan, la Juventus e la Roma.