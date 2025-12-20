Paratici alla Fiorentina, è l’uomo scelto dalla dirigenza per la rinascita: contatti avviati, c’è l’offerta

La Fiorentina prova a reagire a una fase estremamente delicata, caratterizzata da difficoltà evidenti dentro e fuori dal campo. La sfida di domani alle 18:00 allo stadio Artemio Franchi contro l’Udinese potrebbe rivelarsi uno spartiacque per il destino di Paolo Vanoli, ma parallelamente la società sta riflettendo anche su un possibile riassetto a livello dirigenziale.

Nelle ultime ore è emersa con forza la candidatura di Fabio Paratici. L’ex uomo mercato di Juventus e Sampdoria, da poco rientrato nell’organigramma del Tottenham, è diventato uno dei profili più seguiti dal club viola.

Stando a quanto riferito da Matteo Moretto, ci sarebbero già stati dei primi contatti tra la dirigenza toscana e Paratici, al quale sarebbe stato prospettato un ritorno in Serie A con un incarico centrale: la guida dell’area tecnica.

Nonostante le vicende disciplinari del passato, Paratici ha continuato a operare in ambito internazionale con gli Spurs ed è ritenuto un dirigente di alto livello, in grado di imprimere una svolta concreta e strutturale al progetto sportivo della Fiorentina. Al momento la sua resta l’opzione più solida, anche se non esclusiva. In precedenza erano stati accostati al club anche Cristiano Giuntoli e Davide Vagnati, quest’ultimo reduce dalla separazione con il Torino.

Indizi che confermano come la Fiorentina stia valutando un cambiamento profondo non solo sul piano tecnico, ma anche a livello societario, nel tentativo di dare una scossa a una stagione finora molto complicata, con i viola relegati nelle ultime posizioni della classifica a quota 6 punti e ancora senza vittorie.

Il futuro di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina si decide domani pomeriggio nella sfida contro l’Udinese. Intanto, però, il club viola sta valutando l’inserimento di una nuova figura all’interno dell’area tecnica: un dirigente con funzioni di direttore tecnico o direttore sportivo chiamato a operare in un contesto particolarmente complesso.

È già stato chiarito come non ci siano stati sviluppi né contatti concreti con Cristiano Giuntoli, mentre altri profili accostati alla Fiorentina non trovano riscontri significativi. Diverso, invece, il discorso per Fabio Paratici. Il suo nome era emerso nelle ultime ore all’interno di una rosa ristretta di candidati, ma ora emergono elementi più concreti.

Nella serata di ieri, infatti, ci sarebbero stati colloqui diretti tra Paratici e la dirigenza viola. La Fiorentina avrebbe chiesto di valutare la possibilità di un’eventuale uscita dal Tottenham, club con cui il dirigente è attualmente legato. I contatti sono in corso e una risposta è attesa nei primi giorni della prossima settimana.

Prima di qualsiasi passo ufficiale, Paratici dovrebbe chiarire la propria posizione con gli Spurs, motivo per cui la trattativa è ancora in una fase iniziale. Resta però una pista concreta, destinata a essere monitorata con attenzione nelle prossime ore.