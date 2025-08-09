Palermo-Manchester City, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Oggi Palermo e Manchester City si affrontano al Barbera nell’Anglo-Palermitan Trophy. Ecco orario, diretta TV, streaming e formazioni del match amichevole tra le squadre di Pippo Inzaghi e Pep Guardiola.

Il grande calcio internazionale arriva a Palermo. Oggi, sabato 9 agosto 2025, alle ore 21, il Renzo Barbera sarà il palcoscenico di Palermo-Manchester City, amichevole organizzata dal City Football Group per celebrare i 125 anni del club rosanero.

L'evento, ribattezzato Anglo-Palermitan Trophy, rende omaggio alle origini britanniche del Palermo e promette il tutto esaurito grazie all'apertura straordinaria del settore ospiti. Per Pippo Inzaghi, al debutto casalingo sulla panchina siciliana, sarà un test di alto livello contro una delle squadre più forti del mondo. I rosanero arrivano all'appuntamento dopo un precampionato perfetto (sei vittorie su sei), guidati dalla coppia Brunori-Pohjanpalo.

Dall'altra parte, il Manchester City di Pep Guardiola vuole ripartire dopo un'annata sottotono e un'estate deludente negli USA. I nuovi acquisti Reijnders e Cherki, insieme al recupero di Rodri, saranno le armi per tornare a competere con Liverpool e Psg.

Partita: Palermo-Manchester City

Palermo-Manchester City Quando: sabato 9 agosto 2025

sabato 9 agosto 2025 Orario: 21:00

21:00 Dove: Stadio Renzo Barbera, Palermo

Stadio Renzo Barbera, Palermo Diretta TV: DAZN, OneFootball, Sky Sport Calcio

DAZN, OneFootball, Sky Sport Calcio Diretta Streaming: DAZN, NOW, OneFootball, Sky Go

DAZN, NOW, OneFootball, Sky Go Competizione: Anglo-Palermitan Trophy

Dove vedere Palermo-Manchester City in diretta TV e in streaming

La partita Palermo-Manchester City di oggi si può vedere in diretta TV su DAZN, Sky Sport Calcio e OneFootball. Per seguire Palermo-Manchester City in streaming basterà accedere all'app di DAZN su smart TV compatibili, PC, smartphone e tablet. La gara sarà visibile anche su NOW e Sky Go, oltre che su OneFootball per la visione da dispositivi mobili.

Le probabili formazioni di Palermo-Manchester City

Il Palermo si presenta con il 3-4-2-1, affidandosi a Brunori e Pohjanpalo in attacco. Il Manchester City risponde con il 4-2-3-1 e Haaland unica punta, supportato da Foden e Cherki.