Osimhen fenomeno, ma la Nigeria dilaga anche grazie ad altri “italiani”: Lookman e Chukwueze show Nell’ultimo match valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, la nazionale nigeriana ha dominato, trascinata dal gruppo di giocatori di Serie A che hanno regalato spettacolo per 90 minuti.

A cura di Alessio Pediglieri

Doveva essere una passeggiata e così lo è stata: la sfida della Nigeria a Sao Tome and Principe si è conclusa con una goleada pazzesca delle super aquile trascinate da un semplicemente devastante Osimhen autore di una tripletta nel 6-0 finale. Dove hanno però brillato anche altri "italiani" che hanno fatto la differenza tra assist e gol.

Tutto facile, anzi facilissimo per la Nigeria contro Sao Tomè e Principe, il piccolissimo Stato dell'Africa Centrale con poco più di 200 mila abitanti per l'ultimo match valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2024 dove la squadra di Peseiro era già abbondantemente qualificata da tempo. La nazionale nigeriana non ha voluto però prendere sotto gamba l'impegno, schierando nel corso della partita tutti i suoi uomini migliori che, ovviamente, non hanno faticato a fare la differenza. Tra questi, ha primeggiato Osimhen, mostratosi in un momento psicofisico perfetto.

L'attaccante del Napoli di Garcia sembra essersi gettato alle spalle la delusione cocente della prima sconfitta in campionato, rimediata contro la Lazio davanti al proprio pubblico al Maradona in occasione della 3a giornata, prima della pausa per le Nazionali.

Tre reti, per Osimhen che ha danzato nell'area avversaria trovando il gol dell'1-0 al 13′. Poi, la doppietta personale nella ripresa, al 69′ su rigore e infine l'hattrick conclusivo dieci minuti più tardi, all'79' per il momentaneo 5-0.

Uno show dell'attaccante del Napoli condito però anche da altri sprazzi di classe e qualità targati Serie A. Perché nella Nigeria hanno brillato anche le stelle dell'atalantino Lookman, autore di un gol al 27′ (2-0) dopo aver fornito l'assist vincente proprio a Osimhen. E del neomilanista Chukwueze che dopo l'assist del 5-0 ha chiuso il tabellino con la rete del 6-0 all'84.