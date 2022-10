Osimhen aiuta uno steward licenziato davanti ai suoi occhi: “Presto ti chiamerà qualcuno” Victor Osimhen protagonista in campo e fuori a Roma: il centravanti del Napoli aiuta uno steward licenziato davanti ai suoi occhi a trovare lavoro.

A cura di Vito Lamorte

Victor Osimhen protagonista in campo e fuori. L'attaccante del Napoli ha regalato alla sua squadra una vittoria pesantissima a Roma per restare in vetta alla classifica: un bellissimo gol nel finale di partita allo stadio Olimpico ha permesso agli azzurri di issarsi nuovamente davanti a tutti e di continuare la striscia positiva di 11 vittorie di fila.

Il numero 9 azzurro, però, si è fatto notare anche fuori dal rettangolo verde per un bellissimo gesto e ha aiutato uno steward appena licenziato a trovare un lavoro. Dopo la partita tra i partenopei e i giallorossi un ragazzo di origini etiopi domenica sera, che aveva fatto lo steward, si avvicina a Oma Akatuba, giornalista nigeriano amico del centravanti azzurro, che stava Osimhen intento a scambiarsi un saluto con Tammy Abraham in un’area riservata ai calciatori.

Questo ragazzo è un grande fan del numero 9 del Napoli e gli mostra le foto sul telefono. A quel punto Akatuba pensa che fargli incontrare con il suo idolo sarebbe un bel gesto ma mentre Osimhen parlava con il ragazzo si è avvicinata una signora e gli ha chiesto di andarsene dal posto di lavoro.

Una situazione che non ha lasciato indifferente il calciatore, che ha chiesto alla signora di non licenziarlo ma non è riuscita a fermarla: allora il centravanti del Napoli ha voluto un po' di informazioni sul suo contratto e gli ha promesso che qualcuno lo avrebbe contattato per un lavoro.

Il giornalista nigeriano ha raccontato così l'accaduto: "Aspettavo Victor dopo la partita, in questo luogo dove solo amici, familiari, intimi confidenti e agenti possono accedere. Ho visto questo ragazzo che lavorava come steward, mi ha chiesto chi stessi aspettando, ho detto Osimhen. ‘È il mio idolo' ha detto, e ha preso rapidamente il telefono per mostrarmi tutte le sue foto. Così mi ha chiesto di realizzare il suo sogno che era incontrarlo e fare una foto con lui. Mentre parlavano si è avvicinata una signora, probabilmente il suo capo, ha chiesto al ragazzo di restituirgli la pettorina e di andarsene. Forse aveva aggirato le regole sedendosi con un giocatore durante il lavoro".

Non è la prima volta che Osimhen si spende per chi ha più bisogno e questi suoi gesti lo rendono un calciatore molto amato in maniera trasversale, non solo dai tifosi del Napoli.