Omaggio a Schillaci rovinato prima di Juve-Napoli, il Real Madrid ricorda Totò sulle note di Morricone

A cura di Vito Lamorte

Brutto episodio prima del calcio d'inizio di Juventus-Napoli. Il minuto di silenzio in ricordo di Totò Schillaci è stato rovinato nel finale da alcuni tifosi degli azzurri, che hanno urlato e sono stati subito coperti da bordate di fischi da parte degli altri tifosi bianconeri presenti all'Allianz Stadium.

Alcuni dei supporter partenopei presenti allo stadio di Torino avrebbero urlato ‘munnezza' ma subito sono stati zittiti dal resto dello stadio in un momento di grande commozione.

Oggi era previsto su tutti i campi un minuto di raccoglimento per ricordare l'eroe di Italia '90 e questo momento era iniziato con gli applausi e l'esposizione di uno striscione: "Nelle Notti Magiche brilla una stella. Ciao Totò". Schillaci ha vestito anche la maglia della Juventus nella sua carriera e tra i suoi compagni c'era anche Antonio Conte, ex calciatore bianconero e attuale allenatore del Napoli, che quando è stato inquadrato dalle telecamere è parto molto emozionato. Il tecnico salentino aveva parlato del suo ex compagno anche in conferenza stampa con un bel ricordo.

Subito dopo si è verificato lo spiacevole episodio: un insulto è partito dal settore ospiti del Napoli e questo ha scatenato la disapprovazione degli altri presenti allo stadio, che si sono scagliati con fischi e cori all'indirizzo dell'irrispettoso protagonista di questo bruttissimo gesto.

Il Real Madrid ricorda Totò Schillaci sulle note di Morricone

Di tutt'altro tenore quello che è accaduto a Madrid. Sì, perché Totò Schillaci non è stato ricordato solo in Italia.

Al Santiago Bernabeu, prima del fischio d'inizio di Real Madrid-Espanyol, all'attaccante siciliano è stato tributato un minuto di silenzio sulle note di Ennio Morricone. Omaggio stupendo nella cornice dello splendido impianto situato sul Paseo de la Castellana, che ha applaudito e ricordato in maniera impeccabile Schillaci.

Carlo Ancelotti è stato compagno di Totò in azzurro durante le Notti Magiche e, probabilmente, avrà raccontato ai suoi ragazzi quelle settimane indimenticabili per tutti gli italiani.