Olivier Giroud è un giocatore del Milan, è ufficiale: svelato il numero, bacio alla maglia Olivier Giroud è un nuovo giocatore del Milan. Dopo mesi di trattative, di smentite e poi di nuovi ritorni di fiamma; il centravanti francese è un calciatore rossonero. L’ex Chelsea e Arsenal ha firmato un contratto biennale e nella nota ufficiale del club di via Aldo Rossi è stato svelato anche il nuovo numero di maglia.

A cura di Vito Lamorte

Olivier Giroud è un nuovo giocatore del Milan. Adesso è ufficiale. Dopo mesi di trattative, il centravanti francese è un nuovo calciatore rossonero e sarà a disposizione di Stefano Pioli da subito. L'ex attaccante di Chelsea e Arsenal ha firmato un contratto biennale con il Diavolo e nella nota ufficiale del club di via Aldo Rossi è stato svelato anche il nuovo numero di maglia: Giroud indosserà la 9. Il classe 1986 è sbarcato giovedì sera a Milano e nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche prima di firmare il contratto con il suo nuovo club.

Anche il Chelsea ha salutato il suo ex calciatore con un lungo comunicato sul sito ufficiale e poi lo ha fatto con un messaggio sui suoi canali social: "Grazie per tutti i bei ricordi". Giroud ha concluso la sua parentesi nella Londra Blues con 119 presenze, 59 da subentrato, con 39 gol e a tre trofei (Europa League, Champions League e FA Cup).

Il comunicato ufficiale del Milan

La nota ufficiale del Milan sull'arrivo di Olivier Giroud: "AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Olivier Jonathan Giroud dal Chelsea FC. L’attaccante francese vestirà la maglia numero 9. Nato a Chambéry (Francia) il 30 settembre 1986, Giroud cresce nel Settore Giovanile del Grenoble con cui esordisce in Prima Squadra nel 2005. Dopo aver vestito le maglie di Istres e Tours, arriva la chiamata del Montpellier in Ligue 1 con cui colleziona 85 presenze e 39 gol in due anni, vincendo il Campionato nella Stagione 2011/2012. Nell’estate 2012 si trasferisce all’Arsenal con cui mette a segno 105 reti in 253 partite e vince 3 FA Cup e 3 Community Shield. Nel gennaio 2018 il passaggio al Chelsea, con cui colleziona 119 presenze e 39 goal, conquistando 1 Champions League, 1 Europa League e 1 FA Cup. Esordisce in Nazionale nel novembre 2011, collezionando 110 presenze, 46 goal e vincendo il Mondiale nel 2018".