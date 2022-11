Olanda-Ecuador ai Mondiali 2022, dove vederla in TV e streaming: orario, canale Rai e formazioni Olanda-Ecuador è il match valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar. La sfida tra Orange e i sudamericani, inserite nel gruppo A, è già decisiva per la qualificazione nel gruppo A. Qui tutte le informazioni su dove vederla in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Olanda-Ecuador è il match valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar. Oggi, venerdì 25 novembre, torna in campo il gruppo A che vedrà gli Orange sfidare i sudamericani, alle ore 17:00, in quella che può essere già considerata una sfida decisiva per il passaggio del turno. Entrambe le nazionali hanno infatti vinto la gara d'esordio, rispettivamente contro Senegal e Qatar, e dunque con un'altra vittoria potrebbero ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale.

L'Olanda ha sempre superato la fase a gironi di un Mondiale mentre l'Ecuador ha ottenuto il suo miglior piazzamento nel 2006 quando raggiunse gli ottavi di finale. Quella del Khalifa International Stadium è inoltre la prima sfida ufficiale tra le due nazionali che nella loro storia si sono affrontate soltanto due volte in amichevole: una vittoria e un pareggio per l'Olanda di Van Gaal.

Le probabili formazioni di Olanda-Ecuador. Van Gaal dovrebbe schierare gli Orange nuovamente in un 3-4-1-2 con il possibile impiego dal 1′ di Depay al posto di Janssen per far coppia con Bergwijn. L'Ecuador si affiderà invece ancora una volta a Valencia davanti sperando che l'eroe della gara contro il Qatar abbia recuperato per essere disponibile nel classico 4-4-2 di Alfaro.

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis, De Jong, Blind; Gakpo; Depay, Bergwijn. Ct Van Gaal.

ECUADOR (4-4-2): Galindez; An. Preciado, Torres, Hincapié, Estupinan; Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra; Valencia, Estrada. Ct Alfaro.

Partita: Olanda-Ecuador

Quando si gioca: venerdì 25 novembre

Dove si gioca: Khalifa International Stadium

Orario: 17:00

Diretta TV: Rai2

Diretta streaming: RaiPlay

Competizione: 2° turno Fase a Gironi Mondiali Qatar 2022

Dove vedere Olanda-Ecuador in diretta TV: orario e canale Rai della partita

La sfida Olanda-Ecuador sarà trasmessa in diretta TV in chiaro dalla Rai, che detiene i diritti in esclusiva dell'evento, sul canale Rai 2 (numero 2 del digitale terrestre). La gara sarà visibile anche su Rai 4K (canale numero 101 digitale terrestre). La telecronaca del match sarà affidata a Luca De Capitani, con il commento tecnico di Sebino Nela.

Olanda-Ecuador dove vederla in diretta streaming

Olanda-Ecuador sarà inoltre trasmessa in diretta streaming su Rai Play. La partita sarà fruibile sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet ma anche collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma tramite pc.

Le probabili formazioni di Olanda-Ecuador ai Mondiali Qatar 2022

Van Gaal potrebbe affidarsi al rodato 3-4-1-2 davanti a Noppert in porta. Aké, De Ligt e Van Dijk poterebbero agire nel terzetto difensivo con Dumfries e Blind esterni di centrocampo e Berghius e De Jong in mediana. Gakpo alle spalle di Bergwijn e Depay, entrato benissimo dalla panchina contro il Senegal e che potrebbe prendersi una maglia da titolare.

Nell'Ecuador invece Alfaro punta tutto su Valencia, l'uomo che ha regalato i primi tre punti alla sua squadra contro il Qatar. Il capitano dei sudamericani dovrebbe recuperare in tempo ed essere normalmente in attacco al fianco di Estrada. Per il resto la formazione titolare non dovrebbe essere diversa da quella già vista all'esordio dei Mondiali.

Mondiali 2022, il girone di Olanda ed Ecuador

Olanda ed Ecuador al momento comandano in testa alla classifica del girone A con 3 punti mentre Senegal e Qatar sono ferme a 0.