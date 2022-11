Offerta indecente a Tomori: tanti soldi per commentare i Mondiali in webcam su un sito per adulti Fiyako Tomori non è stato convocato dall’Inghilterra per i Mondiali in Qatar e dunque li guarderà dal salotto di casa sua. Se ci piazzerà anche una webcam, incasserà tantissimi soldi: “Prenditi un po’ di tempo per considerare la mia offerta”.

A cura di Paolo Fiorenza

L'esclusione di Fikayo Tomori dall'elenco definitivo dei convocati dell'Inghilterra per gli imminenti Mondiali è stata accolta con sorpresa non solo in Italia – dove il 24enne difensore è uno dei migliori centrali della Serie A, pilastro del Milan campione d'Italia – ma anche Oltremanica. Il Ct Southgate, già non visto benissimo da gran parte dell'opinione pubblica, ha preferito portare in Qatar il declinante Maguire, caduto in disgrazia da mesi al Manchester United e ora panchinaro sotto la gestione ten Hag.

Tomori in questa stagione ha giocato quasi tutti i minuti a disposizione e vanta statistiche migliori di qualsiasi pari ruolo inglese: nei cinque top campionati europei non c'è un altro difensore centrale convocabile da Southgate che abbia fatto più tackle vincenti di lui. Non è bastato per il Ct dei Tre Leoni, che come centrali ha chiamato, oltre a Maguire, anche Coady dell'Everton, Dier del Tottenham, Stones del Manchester City e White dell'Arsenal, ignorando anche il romanista Smalling.

Il Ct inglese Gareth Southgate ha ignorato Fiyako Tomori, a dispetto del rendimento del milanista

Il milanista resterà dunque a casa ad assistere ai Mondiali in TV e potrebbe farlo incassando al contempo una barca di soldi senza doversi spostare dal divano del suo salotto. Nelle scorse ore infatti gli è arrivata la classica offerta indecente per commentare via webcam il torneo in Qatar. Non in loco né in uno studio televisivo, ma da casa sua: la ricca proposta gli è stata fatta da StripChat, sito per adulti che offre spettacoli in live streaming tramite webcam.

Max Bennett, vicepresidente del sito per adulti, ha poggiato sul tavolo di Tomori ben 250mila dollari, poco meno al cambio in euro, chiedendo in cambio che il milanista sia un "opinionista speciale dei Mondiali" per tutte le 64 partite. Nel pacchetto dell'offerta non ci sono solo i soldi, ma anche "gettoni illimitati" utilizzabili in sessioni di cam private con "belle modelle".

"Caro Fikayo Tomori – dice la lettera recapitatagli da Bennett – credo che ci sia un'opportunità unica per te di lavorare con StripChat come nostro esperto speciale di Coppa del Mondo. Mentre guarderai le partite da casa, potrai trasmetterti simultaneamente su StripChat al nostro pubblico globale e fornire commenti sulle partite e analisi istantanee. In cambio del tuo ruolo di ‘commentatore della Coppa del Mondo' di StripChat e della trasmissione in diretta di te stesso che guarda tutte le 64 partite, saremmo disposti a compensarti fino a 250.000 dollari, oltre a fornirti gettoni illimitati (valuta su StripChat) per sollevarti il morale interagendo con una qualsiasi delle nostre migliaia di bellissime modelle tramite una sessione in cam privata. Puoi anche premiare il tuo MVP con sessioni private gratuite dopo ogni partita. In questo modo puoi supportare i tuoi compagni di squadra anche mentre sei a casa. Prenditi un po' di tempo per considerare la mia offerta. Spero di lavorare con te!".