Sono diverse settimane che si parla del nuovo logo dell'Inter. Il club nerazzurro dovrebbe svelarlo presto per la nuova campagna di marketing ma nelle ultime ore sono stati pubblicati nuovi particolari. Secondo quanto raccolto da footyheadlines.com, sarebbero state confermate le anticipazioni date nei giorni scorsi perché è trapelata la domanda di registrazione del nuovo marchio: non cambierà la forma dello stemma, le lettere "I" ed "M" in bianco si prenderanno la scena con colore bianco su sfondo blu e contorno nero. Il documento rivelato sarebbe quello della domanda per il deposito del nuovo marchio fatta direttamente dalla società di viale della Liberazione ed è diventato di dominio pubblico in poco tempo.

Analizzandolo più nel dettaglio, il nuovo logo è strettamente ispirato al design attuale ma semplifica l'aspetto generale e posiziona le lettere "I" e "M" al centro: il cerchio blu con le lettere che appaiono in bianco sono circondate da un contorno nero. Uno sguardo al passato e uno al futuro del club, per provare ad ampliare ancora di più gli orizzonti interisti. Il club nerazzurro sta vivendo giorni piuttosto complessi in campo e fuori dal campo e al di là delle voci sulla possibile cessione della società sono in arrivo altre novità: si cambia logo ma pare sia stata depositata anche un nuovo font per la scritta "Inter". Una nuova grafica che verrà utilizzata dai nerazzurri in ambito social e/o commerciale.

Le voci che davano per certo anche il cambio del nome ufficiale in "Inter Milano" a marzo sono state successivamente smentite dall'amministratore delegato Alessandro Antonello: "L'Inter non cambierà nome. Il club lavora da oltre un anno a un progetto di marketing, basato sui valori storici dell'Inter, che mira a riunire e coinvolgere i suoi milioni di tifosi e rafforzare ulteriormente il legame con la città di Milano".