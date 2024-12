video suggerito

Sta per nascere una nuova regola nel calcio: perché i portieri non potranno più ingannare l’arbitro Sarà sperimentata anche in Italia una nuova regola che riguarda i portieri e le perdite di tempo. I risultati dei test effettuati finora sono incoraggianti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una nuova regola potrebbe presto diventare effettiva su tutti i campi di calcio del mondo. L'IFAB, ovvero l'organo che ha il potere di stabilire qualsiasi modifica e innovazione delle regole del gioco del calcio a livello internazionale e nazionale, sta valutando la possibilità di intervenire sulla situazione relativa a quando i portieri hanno il pallone tra le loro mani, prima di rimetterlo in gioco con l'obiettivo di evitare perdite di tempo. Per questo sono pronte delle novità che vedremo in fase di sperimentazione anche in Italia nel campionato Primavera.

Cosa prevede la nuova regola del calcio sui portieri

Attualmente i portieri possono tenere il pallone tra le mani, prima di scaricarlo ad un compagno, per circa 6 secondi. Spesso gli arbitri sono indulgenti e chiudono un occhio anche in caso di superamento: infatti nel caso di perdite di tempo si dovrebbe ripartire con un calcio di punizione indiretto in area di rigore, situazione che è una chiara possibilità da rete per la formazione avversaria.

Per evitare perdite di tempo, l'IFAB ha pensato a questa soluzione alternativa: gli estremi difensori avranno a disposizione 8 secondi per allontanare la sfera, e nel caso in cui dovessero sforare, saranno puniti con la perdita del pallone. Si ripartirà così con un calcio d'angolo per la squadra avversaria. Il direttore di gara avrà il compito, cronometro alla mano, di ricordare al portiere lo scorrimento del tempo con il conto alla rovescia da cinque a zero. Questa nuova regola già sperimentata a Malta e nei tornei under 21 inglesi sarà estesa dunque al campionato italiano, dove però invece del calcio d'angolo si opterà per una rimessa laterale. Un'ipotesi però considerata un deterrente meno forte per i portieri.

Perché la nuova regola del calcio spaventa i portieri e gli allenatori

Patrick Nelson, amministratore delegato della federazione calcistica irlandese e membro del consiglio direttivo dell'International FA Board (Ifab), responsabile delle leggi del gioco, ha riportato dei dati interessati per dimostrare che la nuova regola funziona. Queste le parole sul Times: "I dati che ne emergono finora sono molto, molto interessanti, in quanto i due esperimenti finora condotti hanno dimostrato che se il portiere trattiene la palla troppo a lungo, l'arbitro assegna un calcio d'angolo. I casi di calcio d'angolo assegnati sono quasi inesistenti, il che ci indicherebbe, certamente esaminando i dati, che il deterrente è esattamente ciò che vorremmo che fosse a questo punto, e sta accelerando i portieri nel lasciare andare la palla e riportarla in gioco".

Numeri alla mano, la palla è stata tenuta dai portieri in 796 occasioni e non hanno mai superato gli otto secondi. Nelson ha aggiunto anche: "L'ira di qualsiasi allenatore per qualsiasi portiere che ha concesso un calcio d'angolo o una rimessa laterale che porta a un gol significherà sempre e comunque che il portiere non lo farà due volte".