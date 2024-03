Nottingham Forest penalizzato di 4 punti in classifica: ora è in piena zona retrocessione in Premier Nottingham Forest penalizzato di 4 punti in classifica. La Premier League ha ufficializzato il provvedimento che fa piombare la squadra inglese in piena zona retrocessione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Dopo l'Everton anche il Nottingham Forest si ritrova una penalizzazione in classifica da scontare nella stagione in corso. Da 25 punti a 21 per il club inglese che piomba al terzultimo posto in Premier League con tanti ringraziamenti da parte del Luton che ad oggi sarebbe virtualmente salvo in quartultima posizione. Come per i Toffees anche al Nottingham la sanzione è arrivata a seguito della violazione delle regole di redditività e sostenibilità del massimo campionato inglese.

La nota della Premier: "La Commissione indipendente ha stabilito la sanzione dopo un’udienza di due giorni questo mese, durante la quale il club ha avuto l’opportunità di dettagliare una serie di fattori attenuanti. La Commissione ha ritenuto che il club avesse dimostrato una “ cooperazione eccezionale ” nei suoi rapporti con la Premier League durante tutto il processo". Al Nottingham ora non resta altro da fare che presentare ricorso per ridurre la penalizzazione.

Il Nottingham in azione contro il Luton nell'ultimo turno.

Un qualcosa che era già accaduta all'Everton che dai 10 punti iniziali si è poi ritrovato penalizzato di 6 punti. Uno sconto che vorrebbe ottenere anche il Nottingham visto che questa decurtazione è arrivata in un momento delicato della stagione quando ci avviciniamo ormai alle battute finali e ogni partita è diventata decisiva. "Il caso è stato esaminato in conformità con le nuove regole della Premier League – si legge – che prevedono un calendario accelerato per la risoluzione dei casi PSR nella stessa stagione in cui viene emesso il reclamo".

Attualmente la classifica della Premier nelle zona basse vede lo Sheffield ultimo con 14 lunghezze, poi il Burnley con 17 e appunto il Nottingham Forest con 21 invece dei 25 conquistati sul campo in questa stagione. A beneficiarne è in questo momento il Luton che con 22 punti rimbalza quartultimo è momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. Saranno decisivi i prossimi giorni per capire se in tempi rapidi la Premier deciderà di ridare un paio di punti al Nottingham o rigettare completamente il ricorso che sarà presentato dal club.