Notte di scontri tra tifosi di Athletic Bilbao e Atletico Madrid: un uomo finisce in ospedale Notte di scontri e di follia quella appena trascorsa a pochi minuti dal fischio d'inizio della semifinale di Copa del Rey di ieri tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid. Un uomo finisce in ospedale dopo un'aggressione.

Il ritorno della semifinale di Copa del Rey tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid è stato contrassegnato da diversi scontri tra i tifosi. Un'autentica notte di follia quella del San Memes che ha visto finire in ospedale un uomo ferito dopo un'aggressione in un ristornate.

In campo i baschi hanno letteralmente asfaltato la squadra di Simeone 3-0 che in vista del ritorno degli ottavi di Champions contro l'Inter sembra essere sempre più in crisi. Fuori dal campo però si è giocata un'altra partita con scontri tra tifoserie davvero impressionanti. Prima della partita decine di tifosi hanno rotto il cordone di sicurezza istituito dalla polizia e hanno iniziato a lanciare oggetti contro gli agenti.

Secondo Radio MARCA, circa 60 persone hanno aggredito diversi tifosi dell'Atletico Madrid che si trovavano in un ristorante della città. Uno di loro, infatti, è stato portato in ospedale dopo aver riportato una contusione alla testa. "Quelle persone non sono né tifosi di calcio né altro e si nascondono tra la folla. Non si preoccupano di nulla e non rispettano nulla. Noi siamo contrari" ha detto Jon Uriarte, presidente dell'Athletic, poco prima del calcio d'inizio.

Scene di ordinaria follia dunque che erano anche state messe in preventivo dagli organi di polizia che non hanno potuto nulla quando alcuni ultras dell'Athletic hanno cercato di sfondare l'ingresso della tifoseria avversaria afferrando da terra le recinzioni che delimitavano il perimetro di sicurezza. A quel punto si sono avvicinati anche gli ultras dell'Atletico Madrid dando vita a un'autentica corrida all'esterno dello stadio.

La partita è stata poi anche sospesa per qualche minuto durante il primo tempo per consentire le cure a un tifoso che ha avuto un malore nella Tribuna Nord Superiore. L'arbitro ha fatto poi regolarmente ricominciare la partita. Ma ciò che è successo nella notte del San Mames sicuramente non ha nulla a che fare col calcio che ha mostrato in campo uno spettacolo vero fatto di gol e divertimento premiando l'Athletic Bilbao facendo sprofondare il Cholito.