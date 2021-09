“Non sei come Messi”: la reazione furiosa di Neymar e della sorella tra TV e social Non è bastata a Neymar l’ottima prestazione e il gol nel match delle qualificazioni mondiali contro il Perù. L’attaccante brasiliano è stato comunque criticato per il suo atteggiamento anche da parte del decano del giornalismo sudamericano Galvão Bueno. A prendere le sue parti anche la sorella.

A cura di Marco Beltrami

Non ce l'ha fatta più Neymar. L'attaccante brasiliano è stato criticato anche dopo la prestazione positiva contro il Perù nel match valido per le qualificazioni mondiali, impreziosita dal gol del 2-0. L'attaccante del Psg si è sfogato contro i giornalisti nell'immediato post-partita, dimostrando di non digerire più determinati attacchi. A dargli man forte sui sui social ci ha pensato poi la sorella Rafaella che ha bacchettato apertamente, il decano dei cronisti brasiliani Galvão Bueno.

Felice della prestazione, ma non di certo delle critiche riservategli dalla stampa. Il motivo? Il suo atteggiamento in campo, spesso considerato un po' sopra le righe. Nel mirino dei detrattori infatti la sua propensione ad accentuare le conseguenze dei falli subiti, e il suo carattere particolare. Ecco allora lo sfogo in diretta TV: "Sono molto felice, molto felice ovviamente dell'aiuto dei miei compagni di squadra. Ma non so cos'altro devo fare con questa maglia per convincere la gente a iniziare a rispettarmi. Siete voi, giornalisti, commentatori e altri, che decidete. A volte non mi piace nemmeno rilasciare interviste, ma nei momenti importanti vengo comunque a dare la mia opinione".

E la situazione non è di certo migliorata dopo che il popolare giornalista Galvão Bueno, che lavora per TV Globo, ha sentenziato in maniera perentoria: "Calmati, Neymar, calmati. Non vediamo Messi fare queste cose. Neymar manca ancora di compostezza, eppure Messi prende tanti colpi proibiti quanti ne prende lui". A quel punto le parole del commentatore hanno scatenato la reazione della sorella di Neymar, via Instagram. La polemica è solo all'inizio: "Galvão smette di voler continuare a confrontare Neymar e Messi, ha scritto sui social. Niente di tutto questo, smettila. Non sei tu che senti il dolore dopo la partita".