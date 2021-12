Niente spiagge o cenoni, il difensore campione d’Argentina a Natale lavora con la sua famiglia Dopo un anno di vittorie con il River Plate, Rojas è tornato in Paraguay e nelle vacanze di Natale lavora con la sua famiglia tra fattoria e supermercato.

A cura di Vito Lamorte

Nel corso della vacanze di Natale, a parte i tornei che non si fermano, la maggior parte dei giocatori si fa notare sui social per le loro vacanze lussuose e le feste mondane oppure per la voglia di trascorrere le feste in famiglia. Tutti tranne uno.

Roberto Rojas, come sempre quando ha tempo libero, è a Belén, cittadina alla periferia della città di Concepción a 400 km da Asunción in Paraguay, per trascorrere le vacanze circondato dalla sua famiglia e dai suoi amici: il difensore centrale del River Plate, squadra campione d'Argentina e vincitrice del Trofeo de Campeones, ha sempre fatto così e pochi giorni fa è tornato nel suo paese d'origine per riposare dopo le fatiche della Superliga e per preparare la nuova stagione.

Rojas non ha mai dimenticato le umili origini della sua famiglia e ogni volta che torna in Paraguay aiuta il padre con i lavori nella fattoria e la sua famiglia nelle sua attività commerciali. Nelle scorse ore sono stati diffusi diversi video in cui si vede il calciatore che a torso nudo e con i pantaloncini del River trasporta sacchi di stoffa che contengono raccolti dei campi utili per il supermercato di famiglia.

Giovedì scorso per la famiglia Rojas era una data importante, visto che un anno fa è stato inaugurato il "Supermercato Rojas" e per festeggiare l'anniversario ci sono state lotterie e regali per tutti i cittadini, comprese le maglie delle squadre in cui il difensore ha militato e, addirittura, una moto. Una festa che coinvolto tutti i familiari del calciatore e la cittadinanza di Belén, che ha aiutato la famiglia di Robert ad espandere le attività in cui il calciatore è sempre stato coinvolto.

Rojas passa dal Monumental e i grandi palcoscenici del calcio dell'America Latina alle faccende familiari in maniera incredibile e questa sua umiltà colpisce sempre.