Niente Mondiali, l’agente perde la testa sui social: “Paese di mer*a, spero che vengano eliminati” Jeffrey Schlupp, colonna del Crystal Palace in Premier League, è stato avvisato dal Ct del Ghana con una telefonata: il centrocampista è stato fatto fuori dalla lista definitiva per i Mondiali. Il suo agente l’ha presa decisamente male: insulti e accuse di corruzione sui social.

I Mondiali sono il sogno di ogni calciatore fin da bambino, ma dietro ci sono anche interessi economici molto forti, visto che avere una vetrina così importante può accrescere parecchio la quotazione di un giocatore. A fianco delle ambizioni sportive di chi va in campo c'è dunque anche quella di chi gli fa i conti in tasca. E se un papabile per il torneo che sta per cominciare in Qatar viene fatto fuori nell'immediata vigilia dal Ct, può succedere di prenderla male. Molto male.

Tuttavia da qua a reagire pubblicamente in maniera scomposta e volgare, come ha fatto l'agente di jeffrey Schlupp, ce ne dovrebbe passare, visto che si parla di professionisti di alto livello. Ed invece il procuratore del 29enne centrocampista ghanese del Crystal Palace non ce l'ha fatta a trattenersi ed è esploso sui social come mai si era visto. Nelle ultime ore i media del Paese africano hanno anticipato gli ultimi tagli del Ct della nazionale dalla lista dei preconvocati: Schlupp non sarà presente nell'elenco definitivo dei 26 giocatori del Ghana selezionati per i Mondiali, al pari dell'attaccante della Cremonese Felix Afena-Gyan e del centrocampista dell'Anderlecht Majeed Ashimeru.

Jeffrey Schlupp è una colonna del Crystal Palace in Premier League

I tre calciatori sono stati informati della decisione del tecnico delle Black Stars Otto Addo direttamente con una telefonata. Martedì scorso l'allenatore aveva fatto la stessa cosa anche col centrocampista del Genk Joseph Paintsil. Secondo quanto trapelato, a Paintsil e Ashimeru il Ct avrebbe detto che ci sono altri giocatori ritenuti migliori di loro nei rispettivi ruoli, mentre a Schlupp avrebbe spiegato che non lo aveva osservato abbastanza per prenderlo in considerazione per la convocazione.

La decisione ha provocato la reazione durissima di Calvin Riches, l'agente di Schlupp, che ha postato alcune storie su Instagram sparando a zero sulla Federcalcio del Ghana e denunciando la corruzione che avrebbe condizionato la stesura della lista. "Fancu*o alla Federcalcio ghanese. I ghanesi sono vergognosi – ha scritto in un primo messaggio – Non chiamatemi mai più al telefono, mucchio di imbecilli dal presidente all'allenatore, fottetevi".

Poi ha ribadito il concetto in un altro paio di post, completamente fuori di sé: "Un gruppo di criminali la Federcalcio ghanese. Corruzione. Non chiamatemi mai al telefono". E ancora: "Paese di mer*a, spero che vengano eliminati, fancu*o il Ghana". Schlupp è una colonna del Crystal Palace, dove gioca dal 2017, e in nazionale ha giocato 20 volte segnando una rete. Tra qualche giorno potrà guardare i Mondiali in TV.