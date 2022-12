Neymar non vuole perdere neanche in allenamento: inganna tutti e fa arrabbiare i compagni Neymar protagonista negli allenamenti del PSG, pronto a tornare in campo in Ligue 1: il numero 10 del Brasile non vuole perdere la partitella e inganna tutti con una mossa che fa arrabbiare i compagni.

A cura di Vito Lamorte

C'è una frase che di solito rappresenta Neymar più di altre ed è "si gioca a calcio come si vive". Il fuoriclasse brasiliano ha assorbito il colpo dopo l'eliminazione con la Seleçao nei quarti di finale del Mondiale Coppa in Qatar ed è tornato ad allenarsi col PSG per la ripresa della Ligue 1.

Il numero 10 è apparso a Camp des Loges in discreta forma e in vista della gara contro lo Strasburgo è stato protagonista di un episodio che è stato ripreso dai social e ha fatto il giro del web in poche ore. O Ney è uno dei calciatori che prende gli allenamenti in maniera molto leggera e con alcuni suoi comportamenti riesce a far sorridere i compagni di squadra.

In una delle ultime sessioni, mentre era in corso una partitella in famiglia, Neymar indossava una pettorine bianca ma per far recuperare subito il pallone alla sua squadra si è sfilato la parte davanti della casacca e dopo aver ricevuto da un suo ‘avversario' ha rimesso la pettorina ed ha continuato a giocare.

Un vero e proprio inganno che ha provocato, inevitabilmente, risate e lamentele da parte dei compagni.

La furbata è davvero di quelle da oratorio ma fa capire bene in che modo e con quale spirito il numero 10 della nazionale brasiliana scende in campo ogni volta, che sia allenamento o partita ufficiale.

La capolista del campionato francese tornerà in campo contro lo Strasburgo al Parco dei Principi senza Lionel Messi, ancora in vacanza dopo la vittoria della Coppa del Mondo in Qatar ma Christophe Galtier avrà a disposizione sia Neymar che Kylian Mbappé.

Il PSG è ancora imbattuto con 13 vittorie e due pareggi all'attivo in stagione: al Parco dei Principi, poi, la squadra della capitale francese ha sempre vinto eccezion fatta per il doppio pareggio per 1-1 ottenuto contro i rivali del Monaco e contro il Benfica in Champions League.