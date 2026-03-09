Neymar convocato a sorpresa da Ancelotti: può giocare i Mondiali 2026 con il Brasile

L’attaccante, classe 1992, è stato inserito nell’elenco dei 50 pre-convocati del Brasile per le amichevoli di marzo con Francia e Croazia. Nell’elenco anche Bremer.

Neymar è il miglior bomber all-time nella storia del Brasile, ma nonostante ciò si può dire che il rapporto tra O'Ney e la Selecao è stato pieno di spine. Ora, però, Neymar può riprendere a sognare un posto ai Mondiali 2026. Carlo Ancelotti, infatti, pare lo abbia inserito nella mega lista di 50 calciatori tra i quali sceglierà coloro che convocherà per le amichevoli di marzo con Francia e Croazia. C'è anche lo juventino Bremer.

Neymar è il miglior bomber di sempre del Brasile

L'infortunio subito nei quarti del Mondiale 2014 gli impedì di esserci contro la Germania, nella semifinale che il Brasile 7-1. Una ferita aperta calcisticamente parlando. Tre Mondiali disputati con quell'unica semifinale. Nel 2019 la chance di rifarsi, ma a pochi giorni dal via della Copa America l'attaccante si infortuna e non la gioca. Il Brasile vince il titolo. 79 gol in 128 partite sono numeri straordinari per Neymar, che la maglia della nazionale non la veste da due anni e mezzo, ma che ora potrebbe riprendersela.

Ancelotti convoca Neymar per le amichevoli di marzo

Ancelotti lo ha inserito nell'enorme elenco di 50 convocabili per le amichevoli che si terranno negli Stati Uniti contro Francia e Croazia (il 26 e il 31 marzo). Questa pre-convocazione non è un anticipo della convocazione, ma è un bel segnale per Neymar, tornato al Santos dopo una vita passata tra Barcellona, PSG e campionato saudita. Ancelotti potrebbe testarlo in quelle partite

C'è anche Bremer nell'elenco di Ancelotti per il Brasile

Tra i convocati c'è anche il difensore della Juventus Bremer, che a causa di diversi problemi fisici da un anno e mezzo non gioca con il Brasile. L'infortunio di Rodrygo apre le porte a un esterno. Ci si chiede se Alisson Santos del Napoli non possa imbarcarsi a bordo, ma in generale la concorrenza è foltissima, con Endrick risolto a Lione.