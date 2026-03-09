Calcio
video suggerito
video suggerito

Neymar convocato a sorpresa da Ancelotti: può giocare i Mondiali 2026 con il Brasile

L’attaccante, classe 1992, è stato inserito nell’elenco dei 50 pre-convocati del Brasile per le amichevoli di marzo con Francia e Croazia. Nell’elenco anche Bremer.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Neymar è il miglior bomber all-time nella storia del Brasile, ma nonostante ciò si può dire che il rapporto tra O'Ney e la Selecao è stato pieno di spine. Ora, però, Neymar può riprendere a sognare un posto ai Mondiali 2026. Carlo Ancelotti, infatti, pare lo abbia inserito nella mega lista di 50 calciatori tra i quali sceglierà coloro che convocherà per le amichevoli di marzo con Francia e Croazia. C'è anche lo juventino Bremer.

Neymar è il miglior bomber di sempre del Brasile

L'infortunio subito nei quarti del Mondiale 2014 gli impedì di esserci contro la Germania, nella semifinale che il Brasile 7-1. Una ferita aperta calcisticamente parlando. Tre Mondiali disputati con quell'unica semifinale. Nel 2019 la chance di rifarsi, ma a pochi giorni dal via della Copa America l'attaccante si infortuna e non la gioca. Il Brasile vince il titolo. 79 gol in 128 partite sono numeri straordinari per Neymar, che la maglia della nazionale non la veste da due anni e mezzo, ma che ora potrebbe riprendersela.

Ancelotti convoca Neymar per le amichevoli di marzo

Ancelotti lo ha inserito nell'enorme elenco di 50 convocabili per le amichevoli che si terranno negli Stati Uniti contro Francia e Croazia (il 26 e il 31 marzo). Questa pre-convocazione non è un anticipo della convocazione, ma è un bel segnale per Neymar, tornato al Santos dopo una vita passata tra Barcellona, PSG e campionato saudita. Ancelotti potrebbe testarlo in quelle partite

Leggi anche
L'Iraq chiede il rinvio dei playoff dei Mondiali 2026: "La FIFA prenda una decisione rapida"

C'è anche Bremer nell'elenco di Ancelotti per il Brasile

Tra i convocati c'è anche il difensore della Juventus Bremer, che a causa di diversi problemi fisici da un anno e mezzo non gioca con il Brasile. L'infortunio di Rodrygo apre le porte a un esterno. Ci si chiede se Alisson Santos del Napoli non possa imbarcarsi a bordo, ma in generale la concorrenza è foltissima, con Endrick risolto a Lione.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Serie A
Chi ha deciso davvero di non dare il rigore all'Inter per il fallo di mano di Ricci nel derby
Ma l'Inter rischia veramente di perdere un altro Scudetto dopo la sconfitta nel derby col Milan?
Perché l'arbitro Doveri non ha assegnato il rigore all'Inter dopo il tocco di braccio di Ricci
Il giallo del gol di Carlos Augusto segnato su calcio d'angolo: perché Doveri ha fischiato un attimo prima
Cosa ha detto Doveri dopo il gol annullato a Carlos Augusto nel derby: mani in faccia per Dumfries
L'ex arbitro Cesari spiega perché il VAR non ha segnalato il fallo di mano: "È sudditanza"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views