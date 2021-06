L'UEFA ha informato la Federcalcio tedesca che non ci sarà nessuna sanzione nei confronti di Manuel Neuer. L'ente calcistico supremo del Vecchio Continente aveva attenzionato la fascia da capitano indossata dal portiere tedesco nelle ultime tre partite e visto che lo statuto UEFA include il ​​divieto di ogni messaggio politico l'atto dell'estremo difensore della Germania e la sua selezione avrebbero potuto essere interpretati in questo modo.

Neuer ha scelto di scendere in campo con quella fascia al braccio per dare il suo sostegno, e quello della sua nazionale, alla comunità LGBT e ha deciso di indossare quei colori. Dopo un rapido controllo il più alto organismo calcistico europeo si è espressa così in merito: "La UEFA ha esaminato la fascia che indossava il giocatore e, considerando che stava promuovendo una buona causa, la diversità, non ci sarà alcuna procedura disciplinare". Dopo le voci che si erano diffuse nel primo pomeriggio è stata la stessa Federcalcio tedesca che sui suoi canali ufficiali ha spiegato cosa e successo e i motivi per cui non era in atto nessun procedimento disciplinare nei confronti di Neuer.

La Germania giocherà l'ultima gara del gruppo F di Euro 2020 contro l'Ungheria all' Allianz Arena di Monaco di Baviera e lo stadio del Bayern Monaco sarà illuminato in sostegno e riconoscimento verso il Pride Month e verso la comunità LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgender). Dieter Reiter, sindaco di Monaco, ha chiesto alla UEFA il via libera all'illuminazione dell'Allianz Arena con i colori dell'arcobaleno mercoledì nella partita contro la nazionale ungherese anche come misura di protesta contro l'approvazione di una legge voluta dal governo della paese magiaro che vieta i contenuti che fanno riferimento all'omosessualità nelle scuole e nei programmi televisivi rivolti ai minori.