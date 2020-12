Il Napoli ha giocato contro la Lazio con una formazione fortemente rimaneggiata, soprattutto in attacco. Le assenze di Osimhen, Mertens e Insigne, senza dimenticare Milik fuori rosa, hanno costretto Gattuso a doversi affidare al solo Petagna con Lozano e Politano. Ci si aspettava che il tecnico azzurro riuscisse quantomeno a convocare Fernando Llorente e vederlo magari in campo negli ultimi minuti. E invece non è stato così. Il centravanti spagnolo, che era stato convocato da Gattuso per la sfida dell'Olimpico, è stato poi costretto a dare forfait per una lombalgia accusata nel pomeriggio. Questo secondo quanto riportato ufficialmente dal Napoli in un tweet. Ed è proprio qui che scoppia la polemica.

Il fratello-agente del giocatore, Jesùs Llorente, nel corso di una discussione sull'argomento proprio su Twitter, ha risposto che in realtà lo spagnolo avesse la lombalgia già da tre giorni e che dunque non fosse veritiera la versione del Napoli riportata nel pomeriggio. Una vicenda che si tinge di giallo anche considerando la presunta multa da 60mila euro inflitta a Llorente dal Napoli in settimana per aver giocato una partita a Padel e non aver rispettato il protocollo anti-Covid. Ciò che è certo è che il giocatore sembra essere sempre più lontano dagli azzurri. Sul mercato è stato cercato fortemente dalla Sampdoria anche se i blucerchiati in questo momento stanno facendo qualche riflessione.

La polemica del fratello di Llorente: "Ha la lombalgia da tre giorni"

Jesùs Llorente smentisce il tweet ufficiale del Napoli che nel pomeriggio aveva segnalato l'assenza dello spagnolo dalla sfida contro la Lazio per una lombalgia. In una discussione su Twitter, Jesùs ha specificato come il problema fisico del giocatore andrebbe avanti da ben tre giorni. "Accusata nel pomeriggio non è vero, Fernando ha la lombalgia da tre giorni. C'è chi vuole interpretare male la cosa, è sempre così". Questo il tweet originale di Jesùs Llorente che ha voluto ribadire stizzito al tweet del Napoli lanciato nel pomeriggio.

Sullo sfondo restano i nodi di mercato, con il giocatore che sembra essere molto vicino alla Sampdoria nonostante qualche piccolo ripensamento del club partenopeo, ma anche l'episodio della partita a Padel. Secondo quanto rivelato da Kiss Kiss Napoli in settimana, il club azzurro avrebbe comminato una multa a Llorente da 60mila euro per aver giocato a Padel. L'infrazione alla regola non sta tanto nell'aver giocato la partita, quanto per non aver rispettato il protocollo anti-Covid.