Neil Ruddock salvato da un’operazione, ora ha perso 45 chili: “Ho ingannato la morte” L’ex nazionale inglese ha svelato di essersi sottoposto a un intervento per la riduzione del peso lo scorso settembre.

A cura di Ada Cotugno

Un passato da giocatore tra Liverpool, Tottenham e West Ham, ma la partita più importante Neil Ruddock l'ha giocata fuori dal campo: l'ex difensore, noto ai tifosi con il soprannome di "Razor" ha svelato al DailyMail di essersi sottoposto a un'operazione salva-vita per via del suo peso.

Ruddock ha raccontato di aver attraversato un periodo complicato in cui mangiava e beveva senza sosta: la situazione era arrivata al limite e per salvaguardare la sua salute ha deciso di sottoporsi a un'operazione di bendaggio gastrico per ridurre il suo peso, come confermato anche attraverso i suoi canali social.

I medici gli hanno rimosso i due terzi dello stomaco, consentendogli così di saziarsi più in fretta ed evitare gli eccessi di cibo. Nel 2020 all'ex difensore era stato impiantato un pacemaker in seguito ad alcuni problemi cardiaci du cui aveva sofferto mentre girava un documentario su Harry Redknapp.

Dal giorno dell'intervento ha perso circa 45 kg e la scintilla per il cambiamento è scattata a seguito di un incontro casuale con James ‘Arg' Argent, personaggio televisivo noto in Inghilterra. I due si sono incontrati a una partita di beneficenza, dove la star della tv ha raccontato a Ruddock di essersi sottoposto alla stessa operazione nel 2021, perdendo oltre 80 kg.

"Ho lottato durante il Covid, è stato un fattore importante, ero sempre seduto e diventavo più grande. Sono diventato più pigro", ha raccontato l'ex giocatore al tabloid inglese. "Ho temuto per la mia vita, decisamente. So che molte persone leggeranno questo e diranno che ho imbrogliato, ma vi dico cosa ho fatto… ho ingannato la morte".

Il nazionale inglese è stato operato lo scorso 8 settembre al Transform Hospital Group, la stessa clinica dove si è recato anche l'amico James Argent. Sui suoi profili social Ruddock ha deciso di condividere soltanto di recente le foto del suo incredibile cambiamento: "Dopo anni di lotta con il mio peso, ho deciso che era finalmente giunto il momento di agire. Questo è un nuovo inizio e sono entusiasta di questo nuovo capitolo".