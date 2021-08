Nainggolan lascia la Serie A, il suo futuro sarà in Belgio Dopo aver rescisso il contratto con l’Inter, Radja Nainggolan si appresta a firmare per l’Anversa. Si pensava che il centrocampista tornasse al Cagliari, ma non sarà così. Nainggolan dopo 16 anni lascia l’Italia e torna in Belgio, con l’Anversa disputerà anche i preliminari di Europa League la prossima settimana.

A cura di Alessio Morra

Radja Nainggolan lascerà la Serie A. Dopo oltre quindici anni il centrocampista tornerà a giocare in Belgio, ma per la prima volta lo farà da calciatore professionista. Il calciatore dopo aver risolto il contratto con l'Inter non tornerà al Cagliari né dirà sì al Torino, che gli aveva fatto un'offerta, ma firmerà per l'Anversa, che spera di schierarlo già la prossima settimana nei preliminari di Europa League.

Non ci sarà quindi il Nainggolan ter con il Cagliari. Il giocatore belga sembra potesse tornare in rossoblu, ma alla fine il trentaduenne si è convinto ed ha accettato l'offerta dell'Anversa, che va di fretta perché vuole qualificarsi per l'Europa League – le due partite del preliminare con l'Omonia Nicosia sono in programma il 19 e il 26 agosto. Avendo rescisso il contratto con l'Inter, Nainggolan è libero e ha la possibilità di accordarsi con chi vuole liberamente. Il suo agente è al lavoro e sta provando a limare le ultime differenze con i dirigenti dell'Anversa.

Il centrocampista giocherà così per la prima volta in carriera da professionista con un club belga. Nel 2005 è arrivato in Italia, lo pescò il Piacenza con cui ha militato tra il 2005 e il 2010, nel gennaio di quell'anno passò al Cagliari è diventato un grande calciatore, quattro stagioni di livello, poi la Roma con cui ha vissuto senz'altro i suoi anni migliori. Nainggolan divenne un giocatore determinante, nel 2016-2017 segnò 11 gol in Serie A, l'anno seguente realizzò anche una doppietta nella semifinale di ritorno di Champions contro il Liverpool. Poi un'infruttuosa esperienza all'Inter, prima di tornare al Cagliari, con cui ha segnato 1 gol in 22 partite di campionato e a suon di grandi prestazioni ha dato un grande contributo alla salvezza del club rossoblu.