Muniz rischia un serio infortunio cadendo nel centro sportivo del Fulham: una telecamera filma tutto Rodrigo Muniz subisce una bruttissima caduta nel centro sportivo del Fulham. L'attaccante rischia una serio infortunio ma fortunatamente si rialza.

A cura di Fabrizio Rinelli

Poteva essere un infortunio gravissimo e invece per i tifosi del Fulham è stato solo un grande spavento. Fortunatamente viste le immagini mostrate sui social della caduta incredibile presa da Rodrigo Muniz poco prima degli allenamenti della squadra londinese. In un filmato mostrato da EuroFoot e diventato immediatamente virale, si vede l'attaccante brasiliano, il quale ha collezionato 21 presenze in Premier League con la maglia dei Cottagers in questa stagione, di cui solo cinque da titolare, cadere rovinosamente scivolando davanti al centro sportivo.

Mentre il Fulham si prepara ad affrontare il Manchester United domani, l'attaccante è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del centro mentre scivolava all'entrata nella struttura del Fullham cadendo rovinosamente. Il brasiliano si è rialzato di scatto dopo la caduta, ma, cosa preoccupante per i tifosi, è stato visto allontanarsi zoppicando. La dinamica dell'incidente ha lasciato perplesso anche un compagno di squadra di Muniz appostato poco lontano da lui il quale è rimasto immobile dopo averlo visto cadere in quel modo.

Ma cosa è accaduto di preciso? Muniz ha rischiato seriamente di compromettere il ginocchio per via della sua caduta scomposta. Il giocatore si stava portando dagli spogliatoi alla palestra del club per sostenere evidentemente gli allenamenti fisici di giornata. Probabile che il brasiliano avesse ai piedi le scarpe con i tacchetti che di certo non hanno aderito con le mattonelle bagnate da ghiaccio e umidità che inevitabilmente l'hanno fatto crollare a terra. L'aspetto preoccupante è stata la dinamica della caduta proprio perché è sembrato che il ginocchio si fosse girato.

La stagione di Rodrigo Muniz con il Fulham

Il giocatore nelle immagini mostrate sembra essersi rialzato subito ma con la seria preoccupazione di essersi fatto male. Il 23enne spera di essere ora in campo domani quando il Fulham ospiterà lo United al Craven Cottage domenica. Muniz è stato ampiamente utilizzato come sostituto da Marco Silva questa stagione, con Raul Jimenez come attaccante di prima scelta. È però soprattutto un jolly da utilizzare a partita in corso e anche per questo l'attenzione nei suoi confronti è massima dopo questa incredibile caduta.