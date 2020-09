La moviola di Lazio-Atalanta è incentrata soprattutto su un episodio avvenuto nel primo tempo in occasione del gol del vantaggio della squadra di Gian Piero Gasperini. Grandi proteste della squadra di casa e di Simone Inzaghi per un contatto tra Hateboer e Marusic prima del tocco vincente di Gosens. Il direttore di gara dopo un consulto a distanza con il Var ha deciso di far proseguire.

Moviola Lazio-Atalanta, proteste per la presunta spinta di Hateboer su Marusic

La Lazio ha protestato a lungo con il direttore di gara Maresca per l'azione del gol dell'1-0 dell'Atalanta. Sugli sviluppi di un cross contrasto aereo tra Hateboer e Marusic, con la sfera che dopo essere stata sfiorata da Zapata finisce sui piedi di Gosens che supera Strakosha. I capitolini hanno chiesto all'arbitro di sanzionare, o quantomeno di andare a rivedere la presunta spinta di Hateboer su Marusic. Dopo silent-check tra Maresca e i suoi collaboratori al Var, la rete è stata convalidata tra le ulteriori recriminazioni dei giocatori di casa. Tra i più arrabbiati Marusic punito con il giallo.

