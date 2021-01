Episodio da moviola in avvio della sfida tra Juventus e SPAL. L'arbitro ha deciso di punire con il cartellino giallo, quella che ha valutato come una simulazione di Rabiot caduto in area dopo un contatto con Vicari. L'intervento del Var si è rivelato fondamentale, con l'arbitro che grazie all'on-field review ha fatto dietrofront concedendo il rigore ai bianconeri. Soddisfatto il presidente Agnelli che aveva protestato sugli spalti in maniera plateale.

