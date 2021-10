“Mourinho stasera abbiamo pippato”: Zalewski inguaiato dal video degli amici, la Roma lo scagiona Il giovane calciatore giallorosso compare in un video insieme ad alcuni amici e uno di loro si rivolge a Mourinho in dialetto romano. Il riferimento esplicito è ad un possibile uso di droga che si sarebbe appena consumato. La Roma ha già parlato con il ragazzo, che si è scusato per la leggerezza. Zalewski ha perso recentemente il papà e anche per questo motivo non è stato convocato da Paulo Sousa con la nazionale polacca.

A cura di Andrea Lucia

Nelle ultime ore il giovane calciatore della Roma è stato protagonista suo malgrado di un video che è diventato rapidamente virale sui social. Zalewski compare in due stories su Instagram in compagnia di alcuni amici. Uno di loro si rivolge all'allenatore Mourinho in dialetto romano e fa riferimento ad un possibile uso di droga che si sarebbe appena consumato: "Ah Mourinho, stasera abbiamo pippato". Il 19enne giallorosso è sullo sfondo e non dice nulla, limitandosi semplicemente ad un sorriso di circostanza. Stando a quanto riportato da Repubblica, l'episodio è stato già "analizzato" dalla dirigenza della Roma che avrebbe scagionato il giovane talento.

La società non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito e ha preferito parlare direttamente con il diretto interessato. Zalewski ha perso il papà poco più di una settimana fa e anche per questo motivo non è stato convocato da Paulo Sousa con la nazionale polacca. Il ragazzo si è giustificato parlando con alcuni dirigenti giallorossi e avrebbe detto loro di non esser riuscito a cogliere quanto il suo amico stesse dicendo nel momento ripreso dal cellulare. Ovviamente ha anche ribadito di non aver fatto alcun uso di stupefacenti e "si è scusato promettendo di fare più attenzione con l’uso dei social network". La sensazione è che il 19enne sia incappato in una semplice leggerezza e che per questo forse non p necessario colpevolizzarlo troppo, anche conoscendo il momento difficile che sta vivendo dal punto di vista personale.

Sportivamente parlando, invece, il classe 2002 nato a Tivoli è in gran forma. Ha già raccolto due presenze con la prima squadra della Roma, una di queste nei minuti finali del derby, e lo stesso Mourinho lo ha elogiato pubblicamente in più di una conferenza stampa. Pochi giorni prima della morte del papà, il 5 settembre per la precisione, ha anche esordito in nazionale nel 7-1 con cui la Polonia ha travolto San Marino. Chissà se sarà lo stesso allenatore a parlarci e a bacchettarlo per aiutarlo a non ripetere certi errori.