Mourinho gela un giornalista del Feyenoord tirando in ballo la Roma: “Al ritorno non eri mai felice”

José Mourinho rivede un giornalista del Feyenoord dopo la sconfitta del suo Fenerbahce nell’andata dei preliminari di Champions contro gli olandesi e tira in ballo la Roma: “Al ritorno non eri mai felice”.

José Mourinho è uscito sconfitto nella sfida d'andata dei preliminari di Champions League per con il suo Fenerbahce in casa del Feyenoord. Un ko che però lascia apertissimo il discorso qualificazione in vista della sfida di ritorno che i turchi giocheranno in casa, a Instanbul, sperando nella carica del proprio pubblico. Quella in Olanda è stato per Mourinho però anche l'occasione per rivedere "vecchi amici" e rivivere vecchie emozioni che l'hanno visto protagonista nel corso degli ultimi anni quando sedeva sulla panchina della Roma.

Lo Special One infatti era in sala stampa al termine della partita nella classica conferenza di chiusura della sfida. A un certo punto prende il microfono un giornalista che prima di porgli la domanda viene interrotto da Mourinho. Il tecnico portoghese lo riconosce e ricorda di averlo già visto in altre due occasioni quando il Feyenoord ha affrontato la Roma nelle ultime stagioni europee: "Non ti ho mai visto felice dopo la partita di ritorno contro di me ma ormai siamo diventati buoni amici".

La sua era una provocazione, anche e soprattutto in tono simpatico, per ricordargli come il Feyenoord contro di lui avesse poi perso soprattutto le sfide di ritorno tornando a casa senza la qualificazione in tasca. In sala stampa in tanti sorridono alla battuta di Mou che aveva il sorriso stampato sul volto proprio per indicare il tono scherzoso della sua frase. Lo Special One poi aggiunge: "Quindi benvenuto a Istanbul, benvenuto all'inferno".

La provocazione di Mourinho al giornalista del Feyenoord durante la conferenza stampa

Il riferimento di Mourinho è riconducibile alle sfide che lo Special One ha giocato con la Roma contro il Feyenoord nel 2022 quando i giallorossi hanno battuto gli olandesi di Arne Slot vincendo la finale di Conference League a Tirana grazie a un gol di Zaniolo e poi allo scontro tra le due squadre un anno dopo, nel 2023, in Europa League ai quarti quando la Roma di Mourinho perde contro il Feyenoord all'andata per poi travolgere per 4-1 all'Olimpico al ritorno gli olandesi. Ecco perché quest'anno rivedendo quel giornalista gli ha ricordato che in questo loro terzo incrocio non è detto che non possa andare come i due precedenti.