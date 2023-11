Morto Terry Venables a 80 anni dopo un lungo male: portò l’Inghilterra in semifinale agli Europei Terry Venables è scomparso all’età di 80 anni a seguito di una lunga malattia. La notizia è stata diffusa dalla famiglia, tantissimi i messaggi di cordoglio. Oltre a Leeds, Tottenham e Barcellona, era legato alla nazionale inglese con cui nel 96 sfiorò l’impresa agli Europei.

A cura di Alessio Pediglieri

Il calcio inglese in particolare ma tutto il mondo del pallone è in lutto per la scomparsa di Terry Venables storico ct della Nazionale dei Tre Leoni che condusse fino alla semifinale europea nel 1996. In carriera aveva legato il proprio nome anche a diversi club come il Barcellona, Leeds e Tottenham. È scomparso dopo una lunga malattia, all'età di 80 anni.

A confermare la triste notizia è stata la notizia che con una nota ha reso pubblica la scomparsa di Venables: "Siamo totalmente devastati dalla perdita di un meraviglioso marito e padre che è morto pacificamente ieri dopo una lunga malattia". Per tutti i tifosi inglesi il suo nome è legato alle sorti della Nazionale, quando durante Euro 96, riuscì a trascinare i Tre Leoni fino alle soglie della finale. E proprio legato alla selezione inglese era legato il suo ultimo ruolo in carica, ovvero di assistente di Steve McClaren.

Ma Venables è legato anche ad altri momenti importantissimi nei club che allenò, soprattutto a Londra dove con gli Spurs riuscì a sfiorare una epica FA Cup nel 1991 fermandosi in semifinale a Wembley. Proprio in suo onore, il Tottenham ha già confermato che sosterrà un minuto di applausi prima della partita contro l'Aston Villa di domenica, mentre entrambi i gruppi di tifosi indosseranno fasce nere al braccio in ricordo del tecnico.

Ovviamente si sono susseguite tantissime testimonianze d'affetto e di cordoglio, tra le prime anche quella dell'attuale ct inglese, Southgate: "Ogni giocatore ha sempre una grande affinità con l'allenatore che gli ha dato la sua opportunità, ma è stato subito evidente giocando per Terry Venables che era un allenatore e manager eccezionale. Tatticamente eccellente, aveva un modo meraviglioso, capace di gestire tutti, dal giocatore più giovane alla stella più grande. Aveva una mentalità aperta, lungimirante, si godeva appieno la vita e creava un ambiente brillante con l'Inghilterra che permetteva ai suoi giocatori di prosperare e di organizzare uno dei tornei più memorabili della storia dell'Inghilterra".

In seguito Venables si è dedicato nel diffondere la propria idea di calcio anche all'estero. per i club con il Barcellona in Spagna, e poi quando ha deciso di condurre per un periodo la nazionale australiana, parentesi fuori dall'Inghilterra dove poi rientrò alla guida di Crystal Palace e Leeds. Gary Lineker, che ha giocato con Venables con Tottenham e Barça, ha lasciato il proprio ricordo sui media: "Devastato nel sentire che Terry Venables è morto. L’allenatore migliore e più innovativo per cui ho avuto il privilegio e il piacere di giocare"