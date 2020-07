Una brutta notizia arriva dall'Argentina dove è morto a 79 anni il grande Silvio Marzolini, una leggenda del Boca Juniors, con cui giocò oltre 400 partite e che disputò anche due Mondiali con la nazionale dell'Argentina. Sui social ha ricordato con grande affetto Marzolini Diego Armando Maradona, che ha postato, anche, una vecchia foto del 1981.

Chi era Silvio Marzolini, leggenda del Boca Juniors

Era nato nel 1940 Marzolini, che è morto a 79 anni. Era una leggenda del Boca Juniors e non solo per i tanti titoli vinti – cinque i campionati conquistati tra gli anni '60 e '70. Per molti è stato il miglior terzino sinistro di sempre dei giallo-blu di Buenos Aires, con cui disputò oltre 400 partite. Inserito nella Hall of Fame del club, Marzolini disputò anche due Mondiali con l'Argentina: Cile 1962 e Inghilterra 1966, due apparizioni tutt'altro che memorabile per l'Albiceleste, ma non per Marzolini che fu nominato miglior terzino dei campionati vinti dagli inglesi. Dopo aver lasciato il calcio intraprese la carriera di allenatore e nel 1981 guidò al successo il Boca Juniors.

Il ricordo di Maradona: Marzolini era un grande

Quando vinse il titolo con il Boca nel 1981 in squadra c'era un giovanissimo Diego Armando Maradona che quando ha saputo la notizia ha deciso di condividere il suo ricordo sui social, pubblicando una bella foto dei due. E Maradona ha mostrato tutto il suo affetto per Marzolini scrivendo: "Nel 1981 Marzolini prese per mano molti ragazzi del Boca Juniors. Quel gruppo aveva tanti ragazzini e tu lo hai gestito in modo incredibile. Eri una persona eccellente, un campione come calciatore e come allenatore. Grazie mille Silvio, che tu possa riposare in pace".