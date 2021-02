All'età di 71 anni è morto Leopoldo Luque, è stato un grande calciatore e con l'Argentina vinse da protagonista i Mondiali nel 1978. Luque è morto per le conseguenze del Covid, era ricoverato in ospedale da circa un mese, ma aveva contratto il virus sul finire del 2020. Per l'Argentina questi sono mesi molto particolari. Maradona è mancato lo scorso 25 novembre e il 14 febbraio è morto l'ex presidente Carlos Menem.

Luque e la vittoria ai Mondiali 1978

Luque viene ricordato soprattutto per il Mondiale del 1978, il primo vinto dall'Argentina: realizzò quattro reti, due nella prima fase a gironi, contro Francia e Ungheria (a secco con l'Italia) e due contro il Perù, nella famosa partita vinta per 6-0 dalla Seleccion, che aveva bisogno di un successo con sei gol di scarto per qualificarsi alla finale a scapito del Brasile. Luque scese in campo anche nella finalissima con l'Olanda, giocò bene ma non trovò la via del gol, poco male perché finì 3-1 per i sudamericani. Un Mondiale storico quello per Luque che non riuscì a festeggiare completamente, perché nel corso della manifestazione morì il fratello, vittima di un incidente d'auto.

22 gol con l'Argentina e 5 titoli con il River Plate

Famoso anche per i suoi folti baffoni neri e per la sua capigliatura, Luque ha legato la sua carriera al River Plate, con cui ha vinto cinque volte il campionato argentino, e ha vestito anche la maglia dell'Union Santa Fe, la squadra della sua città, giocò anche con l'Union, il Gimnasia Jujuy, il Rosario Central e il Santos. Con l'Argentina realizzò 22 gol in 45 presenze, disputò solo quel Mondiale con la sua nazionale e prese parte anche a una Copa America, quella del 1975 e di quella edizione fu il capocannoniere (4 reti).