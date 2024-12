Morto il portiere James Hitchcock: aggredito durante una serata fuori, arrestato un altro calciatore

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Tragica notizia per il calcio inglese: il portiere del Barton Town FC James Hitchcock è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un'aggressione durante una serata fuori nello scorso fine settimana. Un altro calciatore è stato arrestato nell'ambito delle indagini. Hitchcock, 28enne sposato e padre di un figlio, era rimasto ferito domenica scorsa in un'aggressione alla stazione ferroviaria della città. È morto mercoledì per le ferite riportate in ospedale.

James Hitchcock morto dopo essere stato aggredito: arrestato un altro calciatore

La British Transport Police, la forza speciale di polizia che sovrintende alle ferrovie e alle metrotramvie, ha confermato che il 21enne Mckenzie Dicicco, un attaccante con esperienze in vari club minori, è stato arrestato e accusato di omicidio e rissa. Gli agenti sono stati chiamati alla stazione ferroviaria intorno alle 20:45 di domenica sera dopo che la vittima aveva riportato gravi ferite alla testa.

Stamattina il club di Hitchcock – che milita nella Northern Counties East Football League, una lega semi professionistica – ha diffuso una dichiarazione ufficiale che ha confermato la morte del calciatore: "Il Barton Town FC è devastato nell'annunciare che, a seguito di un grave trauma cranico, il portiere della nostra prima squadra James Hitchcock è morto serenamente in ospedale. I nostri più sentiti pensieri e le nostre preghiere vanno a sua moglie April, al loro giovane figlio Freddie, ai suoi genitori, alla famiglia e agli amici. Tutte le partite del club programmate per questo fine settimana saranno rinviate in segno di rispetto".

Il presidente del Barton Town Mark Gregory ha aggiunto: "La notizia della morte di James è stata dura da accettare. È orribile. James era un membro popolare del club. Siamo tutti devastati. Siamo un club molto unito". Anche l'allenatore del calciatore, Anthony Bowsley, ha espresso tutto il suo dolore: "James era un ragazzo adorabile. Semplicemente un bravo ragazzo, genuino e completo. È insostituibile sia come amico che come giocatore". Il portiere in precedenza aveva vestito anche le maglie dello Scarborough Athletic FC e del Bridlington Town FC.